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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 18:04 BJT

〔两岸经贸〕经合会第三度例会下周四召开,讨论ECFA货品及服务贸易议题

路透台北4月20日电---台湾海基会周五发布新闻稿表示,两岸经济合作委员会(经合会)将于下周四(26日)举行第三度例会,针对ECFA(两岸经济合作架构协议)货品贸易、服务贸易等工作进展交换意见.

其他相关的讨论议题尚包括ECFA货品及服务贸易早期收获计画执行情形、投资、争端解决、产业合作、海关合作等,以及两岸经贸团体互设办事机构.

陆委会官员并指出,在会议上两岸也会就近来全球经济情势变化,例如欧债、区域自由贸易协定(FTA)的签署等对两岸的影响,以及是否可形成两岸共同策略等举行闭门讨论.(完)

--记者 林妙容;审校 乔艳红

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