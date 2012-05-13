《美股一周展望》银行业问题及欧洲不确定性将让股市在震荡中迷航

撰稿 Caroline Valetkevitch 编译 张明钧

路透纽约5月11日电---美国股市未来一周波动可能更加剧烈,因投资人对于美国经济前景的确定感下滑,且摩根大通(JPM.N)披露交易损失之后,金融业可能面临新的打击.

欧洲情势也料将让投资人忐忑不安,其中希腊选举未能出现决定性的结果,该国未来情势看来更加令人忧心忡忡.

近期美国经济情势看来有如陷入五里雾,部分数据显示更加乐观的趋势,其他报告则呈现相反面向.消费者信心数据虽然升至逾四年高点,但上周公布的美国月度就业报告显示聘雇活动又再次下滑.

下周美国联邦储备理事会(FED,美联储)将公布最近一次会议的记录,投资人将从中搜寻美联储是否计画扩大提供对美国经济的援助.

在历经震荡起伏的一周后,股市周五连续第二周周线收低.多位策略师表示,近期此情此景可能一再上演.

"预期波动性将升高.我们仍见到此波自然的避险潮.我们预期若有出现任何坏消息都将引发抛盘,但我们还未进入警戒区."旧金山嘉信理财股票投资长Omar Aguilar表示.

"美国经济表现良好正起到领航作用,而美联储的政策也极度宽松."

花旗集团美国股票分析师Tobias Levkovich指出,市场可能开始一波拉回,标准普尔500指数.SPX可能从4月2日的日高1,422点回跌5-7%.

"我们可能会陷入数月的震荡交易中."他说道.

资产规模居美国之冠的摩根大通(JPM.N)传出因不当交易而导致数以10亿美元计损失,这让人担心金融业还没复原的新疑虑.KBW银行股指数.BKX周五下跌1.2%.

下周市场可能更多地聚焦于公司消息.在摩根大通披露交易亏损消息后,惠誉将摩根大通债信评等下调一级,标准普尔则是将其评等展望调降为负面.

标准普尔金融类股指数.GSPF自从第一季大涨了21.5%之后便失去动能.不过该指数今年以来仍上涨了13.6%.

**美联储的讯息**

美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月底会议的会议记录将于周三出炉,预料华尔街将仔细咀嚼其中讯息.

在4月24-25日会议中,FOMC重申预期利率在2014年底之前都不会上调,货币政策则是按兵不动.

但美联储主席贝南克在4月25日向记者表示,"我们仍旧完全准备好在必要时要采取额外的资产负债表措施,以达成我们的目标.这些政策工具仍在考虑之中,若经济需要额外支撑,我们将毫不犹豫地加以动用."这番谈话令股市获得振奋.

由于美国第一季财报季接近尾声,下周市场可能更加关注美联储及经济数据消息.标准普尔500指数成分股中,已有九成公布财报.

将于下周公布财报的主要零售业者包括周二登场的道琼工业指数成分股家得宝(Home Depot Inc.),以及JC Penney Co. (JCP.N),周三则有女性内衣品牌维多利亚的秘密(Victoria's Secret)母公司Limited Brands LTD.N及折扣连锁店业者Target Corp (TGT.N).全球最大零售商、道琼工业指数成分股沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)则料将在周四开盘前公布财报.

接下来最受关注的经济指标料包括周二公布的4月的美国消费者物价指数(CPI)及零售销售,以及周三公布的4月房屋开工、工业生产及产能利用率.

欧洲方面,希腊的选举问题导致其退出欧元区风险升高.

"我认为获利及估值数据仍深具吸引力.不幸的是,获利及估值因素将会被一些全球性问题所掩盖,包括希腊及法国选后政局和债务问题、以及欧元区可能拆伙."马里兰州HighTower's Leventhal Group董事总经理Evan Nowack表示.

**空头型态**

技术面而言股市前景偏空.

"从比较广大的层面来看,我认为近期及中期进一步下跌的可能性较高."标准普尔驻纽约的市场技术分析师Chris Burba表示.

他指出,标准普尔500指数技术图形已经出现"头肩顶"型态,指称本月稍早的需求强度不足以推动该指数升破4月高点.

他预期标准普尔500指数在略低于1,300点处有支撑,阻力则可能位于1,415点.

"除非突破1,415点,否则前景仍旧偏空."Burba表示.(完)