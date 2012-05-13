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亚洲 | 2012年 5月 13日 星期日 14:50 BJT

〔全球汇市〕5月8日止当周投机客增持美元多头仓位,四周来首见--CFTC

路透纽约5月11日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增加美元多头仓位,为四周来首见.

5月8日止当周,美元净多头仓位从之前一周的133.1亿美元升至209.5亿美元.

欧元空头仓位升至2月中旬以来新高,达143,984口,前一周为106,990口.

近期欧元遭到抛售,因希腊政局混乱及法国领导人更替,令人怀疑对于解决区域债务危机至关重要的节约措施能否坚持下去.

欧元兑美元EUR=周五触及三个半月低点1.2903.

投机客增持英镑多头仓位至25,339口,创2008年3月以来新高.

但他们缩减澳元的多头仓位,同时稍稍减持加元及新西兰元的多单.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

5月8日当周 5月1日当周

多头仓位 16,369 14,110

空头仓位 57,462 64,283

净仓位 -41,093 -50,173

欧元(125,000欧元为1口)

5月8日当周 5月1日当周

多头仓位 36,022 34,957

空头仓位 180,006 141,947

净仓位 -143,984 -106,990

英镑(62,500英镑为1口)

5月8日当周 5月1日当周

多头仓位 59,697 53,121

空头仓位 34,358 36,628

净仓位 25,339 16,493

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

5月8日当周 5月1日当周

多头仓位 4,980 5,692

空头仓位 21,474 20,003

净仓位 -16,494 -14,311

加元(100,000加元为1口)

5月8日当周 5月1日当周

多头仓位 69,914 84,458

空头仓位 9,819 14,235

净仓位 60,095 70,223

澳元(100,000澳元为1口)

5月8日当周 5月1日当周

多头仓位 72,145 88,649

空头仓位 47,041 36,369

净仓位 25,104 52,280

(完)

--编译 张明钧;审校 隋芬

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