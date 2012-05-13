〔全球汇市〕5月8日止当周投机客增持美元多头仓位,四周来首见--CFTC

路透纽约5月11日电---根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增加美元多头仓位,为四周来首见.
5月8日止当周,美元净多头仓位从之前一周的133.1亿美元升至209.5亿美元.
欧元空头仓位升至2月中旬以来新高,达143,984口,前一周为106,990口.
近期欧元遭到抛售,因希腊政局混乱及法国领导人更替,令人怀疑对于解决区域债务危机至关重要的节约措施能否坚持下去.
欧元兑美元EUR=周五触及三个半月低点1.2903.
投机客增持英镑多头仓位至25,339口,创2008年3月以来新高.
但他们缩减澳元的多头仓位,同时稍稍减持加元及新西兰元的多单.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月8日当周 5月1日当周
多头仓位 16,369 14,110
空头仓位 57,462 64,283
净仓位 -41,093 -50,173
欧元(125,000欧元为1口)
5月8日当周 5月1日当周
多头仓位 36,022 34,957
空头仓位 180,006 141,947
净仓位 -143,984 -106,990
英镑(62,500英镑为1口)
5月8日当周 5月1日当周
多头仓位 59,697 53,121
空头仓位 34,358 36,628
净仓位 25,339 16,493
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月8日当周 5月1日当周
多头仓位 4,980 5,692
空头仓位 21,474 20,003
净仓位 -16,494 -14,311
加元(100,000加元为1口)
5月8日当周 5月1日当周
多头仓位 69,914 84,458
空头仓位 9,819 14,235
净仓位 60,095 70,223
澳元(100,000澳元为1口)
5月8日当周 5月1日当周
多头仓位 72,145 88,649
空头仓位 47,041 36,369
净仓位 25,104 52,280
(完)
--编译 张明钧;审校 隋芬
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=