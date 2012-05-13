《美国个股焦点》摩根大通巨额交易亏损冲击股价及形象,信用评等遭调降

* 股价暴跌逾9%,信用评等遭调降

* 对冲损失冲击执行长迪蒙形象

* 一联盟要求执行长与董事长的角色有所区隔

记者 David Henry/Douwe Miedema 编译 张明钧

路透纽约/伦敦5月11日电---摩根大通(JPM.N)周五市值蒸发150亿美元,信用评等遭调降一级,而政界对该公司意外交易亏损20亿美元的反应为要求更严格的银行业监管.

摩根大通是华尔街备受敬重的银行业者之一,这项亏损令执行官迪蒙(Jamie Dimon)蒙羞;迪蒙带领摩根大通应对2008年金融危机而未出现亏损,因而受到推崇.

迪蒙在接受美国国家广播公司(NBC)节目"面对媒体"(Meet the Press)访问时表示,"我们知道我们很松散、很蠢、有着糟糕的判断."节目内容将于周日播出.

他说,目前尚不清楚该行是否有违法或违反规定的情形."我们已经要求审计、法律、风险及适法性等各种领域的精英从方方面面检讨."

迪蒙先前曾公开批评限制大型银行自营交易的沃尔克规则,而这次的交易损失引来监管机构的严格检视.

纽约时报报导称,美国证券交易委员会(SEC)已就摩根大通的会计操作及对交易亏损的公开披露展开初步调查.

周五SEC主席夏皮洛向记者表示,"说所有的监管机构都专注于此事并不为过."

这起事件引发了对大型银行业者新的疑虑,并促使达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表态,称他担心大型银行业者的风险管理不足;费希尔先前曾呼吁分拆美国前五大银行.

事件余波扩及了多数银行业者,部分华尔街大型银行股价周五下跌.其中花旗集团(C.N)下挫4.2%,高盛(GS.N)跌3.9%,美国银行(BAC.N)跌1.9%.

不过摩根大通股价惨跌9.3%,约有2.12亿股换手,创该股的新天量.

惠誉将摩根大通的债信评等调降一级,并将该行的所有评等及旗下所有子公司评等列入负面观察名单.

尽管惠誉认为亏损规模仍在可控制范围,"损失的规模及这些仓位持续发展的本质,暗示缺乏流动性."惠誉表示.

"惠誉认为摩根大通所面临的声誉风险以及风险管理问题,已经使其无法与AA-评等相符."

标准普尔将摩根大通及其银行事业置入负向观察名单,但确认其当前评等.

迪蒙在周四披露此一问题的电话会议上指出,在目前估计的20亿美元损失之外,这件事还可能最多损失10亿美元,并承认此事与外号"伦敦鲸"的交易员Bruno Iksil有关,Iksil累计持有大量对冲基金反向押注的仓位.

在此同时,据熟知状况的消息人士表示,纽约联邦储备银行先前已经知道摩根大通钜额交易亏损,目前正在监控情势.

消息人士表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)的目标为确保银行业者拥有充裕资本来承受这类交易失误的冲击,而非避免银行进行交易.

**风险过高**

这起交易损失的实际基本原因目前尚不明朗,不过多位消息人士表示,有许多资产经理、套利者及对冲基金进行了反向押注,认为这样的押注具有价值,且有效地保障其投资部位.

根据两名熟知情况的消息人士表示,在纽约及伦敦均有办公室的对冲基金业者Blue Mountain是与摩根大通对做的业者之一.

在周二于佛罗里达州坦帕湾召开的年度股东会上,主持会议的迪蒙无疑将遭到投资人施压,要求透露到底哪里出错的更多细节.

一全国性联盟周五呼吁股东通过一项决议案,要求摩根大通任命独立的董事长.迪蒙目前身兼执行长及董事长.

"迪蒙不受监管,这样风险太高,"提出上述决议案的美国各级政府员工联合会(American Federation of State, County & Municipal Employees)主席Gerald McEntee表示."迪蒙先前否认'伦敦鲸'在进行高风险押注,而既然他的话已被证明是无稽之谈,股东们需要介入.".

"让我担心的是风险管理、规模及营运范围,"达拉斯联储总裁费希尔在回答有关摩根大通交易损失问题时表示."什么时候能够了解到你根本搞不清楚状况?这就是你规模已经太大的时候."

目前无法联系上处于风暴核心的交易员Iksil置评,他是在1991年毕业于巴黎中央理工学校(Ecole Centrale in Paris).这个法国人及他所在的首席投资办公室(CIO)因建仓规模之大而被对手信用交易员所熟知.

朋友、同事及同业交易员将Iksil形容为一个态度谦逊的人,"他是个好人.安静的人.他不是个高傲的交易员,他很不一样.他很有魅力."一名摩根大通的前同事如此形容Iksil,他称Iksil已经结婚,有几个小孩.

**对冲而非自营交易**

摩根大通称这些导致损失、代价高昂的交易策略是与对冲有关,而非用银行自有资金的自营交易.但监管机构及专家研拟沃克尔规定时,即发现自营与对冲的界限模糊难分.

一名朋友及前摩根大通同事指出,Iksil及其团队并未假冒其他名义进行自营交易,且该部门的活动为该行最高层级所知悉.

"CIO并未进行自营交易,需要先澄清这点...这涉及以投资、交易、信用违约互换(CDS)等等形式持有仓位,目标在于让摩根大通资产负债表上的风险获得平衡."

"这些资讯来自银行极高层,我甚至不认为CIO团队成员如Iksil层级者可以一窥全貌."这位前同事表示.

信贷市场交易员表示,其他银行业者也有和摩根大通CIO一样功能的单位.法国银行业者、花旗集团、德意志银行及瑞银集团等均据称拥有庞大的财务交易功能,以类似的手法对冲信用风险.

美国众议员弗兰克(Barney Frank)发表声明指出,"认为无需新规定来帮助金融机构避免不负责任行为的论点今日已更难站得住脚,这类行为导致了2008年危机,如今则是至少20亿美元损失."

这位民主党议员在2010年共同研拟了多德-弗兰克金融改革法案,旨在避免近期的信用危机重演.(完)