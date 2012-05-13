〔企业并购〕雅芳称将考虑Coty最新提出的107亿美元收购报价

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透5月13日电---雅芳(Avon)(AVP.N)周日表示,已告知Coty Inc[COTY.UL]将考虑其所提出的107亿美元收购报价,并预期可在一周内给予回覆.
Coty在5月9日一封致雅芳董事会的信函中,提高先前所提出的100亿美元报价,并给予雅芳至5月14日下班的最后期限,若双方届时还未能进入洽商,那么Coty将撤回报价.
在雅芳周四公布的信件内容中,Coty将收购报价从每股23.25美元提高至24.75美元,并首度透露投资大亨巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)[BRKAA.UL]将提供融资.
"Coty接获一封来自雅芳的电邮,内容为追踪其今天下午发布的消息.并未提供更多额外讯息."Coty一位发言人说."我们已经向雅芳询问,厘清为何他们需要更多时间来回覆开始讨论的请求和尽职调查."
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。