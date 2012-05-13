〔企业并购〕雅芳称将考虑Coty最新提出的107亿美元收购报价

路透5月13日电---雅芳(Avon)(AVP.N)周日表示,已告知Coty Inc[COTY.UL]将考虑其所提出的107亿美元收购报价,并预期可在一周内给予回覆.

Coty在5月9日一封致雅芳董事会的信函中,提高先前所提出的100亿美元报价,并给予雅芳至5月14日下班的最后期限,若双方届时还未能进入洽商,那么Coty将撤回报价.

在雅芳周四公布的信件内容中,Coty将收购报价从每股23.25美元提高至24.75美元,并首度透露投资大亨巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)[BRKAA.UL]将提供融资.

"Coty接获一封来自雅芳的电邮,内容为追踪其今天下午发布的消息.并未提供更多额外讯息."Coty一位发言人说."我们已经向雅芳询问,厘清为何他们需要更多时间来回覆开始讨论的请求和尽职调查."