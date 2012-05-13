《美国重要政经日程》--5月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度大豆压榨量.
1500 - 农业部公布一周谷物及油籽出口检验报告.
1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1530 - 财政部每周例行标售三个月及六个月期国库券
2000 - 农业部公布一周作物生长报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
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