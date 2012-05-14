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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:20 BJT

〔金砖国家〕5月11日股汇市收盘纵览

路透5月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月11日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.99%,报971.01点.

中国股市:中国股市沪综指周五缩量收跌,当日公布的经济数据显示国内经济依然疲弱并不容乐观,压制大盘下行.分析人士指出,近期成交量持续萎缩,市场观望气氛浓厚,短线有继续调整空间,未来中期走向则有待实体经济的好转.沪综指.SSEC收报2,394.983点,跌15.248点或0.63%;本周累计下跌2.3%,创六周来最大单周跌幅.今日上海A股成交额继续缩至756亿元人民币,上交易日为808亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市本周创去年9月以来单周最大跌幅,周五连续第七个交易日下跌,此前中国4月通胀数据基本符合预期,降低对近期放松政策的预期,尽管迹象显示中国经济放缓加剧.恒生指数.HSI收盘跌1.3%,报19,964.63点,本周共跌5.32%.恒生国企指数.HSCE收跌1.43%,报10,143.07点,本周共跌6.79%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五逆转早盘跌势收升.希腊政局动荡压制欧元持续走低,人民币虽一度受拖累,但展现了十足的韧性,尾盘美元指数.DXY稍有回落,人民币即趁机反攻.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水229点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3335元. [CNY/CN][ID:nSB1541276]

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印度股市:主要股指连续四日下跌,至1月16日以来最低收位,绩优股领跌,此前工业生产萎缩打压原已因全球避险心态而受压的市场.指标BSE指数.BSESN收低0.77%,报16,292.98点;全周下跌3.2%,为12月中以来最大周跌幅,且为连续第三周下跌.[.BO][ID:nL4E8GB896]

印度汇市:印度卢比兑美元下跌,为连续第六周下跌,创下2008年全球金融危机以来最长纪录,3月工业生产萎缩令印度经济前景的疑虑加深.卢比兑美元INR=D2收报53.63/64,周四收报53.44/45.本周下跌0.3%.[INR/][ID:nL4E8GB8R4]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,453.910点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.58%至777.05点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.34%至30.2150;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.02%,报39.0400.

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巴西股市:拉丁美洲股市连续第八周下跌,外界益发担心欧洲危机恶化的效应,令市场承压,投资人因预期未来一周走势将震荡而缩手.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跌0.43%至59,445.21点.[ID:nL1E8SBBIH]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=周五收跌0.15%,并连续第五周录得跌幅,因投资人担心希腊动荡及其可能退出欧元区.[ID:nL1E8SBCZ3]

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南非股市:周五为连续第二个交易日上涨,因美国公布乐观的消费者信心指数,且金融集团Old Mutual(OMLJ.J)公布强劲销售报告.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升0.6%,报30,076.45点.综合指数.JALSH升0.5%至34,038.46点.[.J][ID:nL5E8GB9EZ]

南非汇市:南非兰特兑美元周五收报8.0972,周四纽约收盘报8.0450.盘中一度触及8.1275的日低,为1月以来首见.[ZAR/][ID:nL5E8GB9V2](完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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