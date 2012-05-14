(重发)〔东京汇市〕欧元及澳元在亚洲盘初跌至新低,受全球性不安情绪冲击

(重发以修改内文第二段文末所附USN链接)

2347GMT--欧元触及三个半月新低,澳元沉沦在年内低位,因希腊组阁失败、中国周末降低存款准备金率以提振成长的举措没能安抚市场,导致风险胃纳疲弱.

欧元兑美元EUR=跌至低见1.2881美元,是1月底以来最低位.澳元兑美元AUD=D4跌至1.0007美元,是去年12月20日以来首次见到的水平.美元指数.DXY攀升至两个月高位80.43.日圆兑美元JPY陷于上周所见的主要区间,最新报79.90.市场对日本央行总裁白川方明周日警告盲目扩大公债购买规模恐扰乱金融市场的言论,反应并不大.[ID:nSB1542424](完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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