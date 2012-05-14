(重发)〔东京汇市〕欧元及澳元在亚洲盘初跌至新低,受全球性不安情绪冲击

《路透晚报》--2月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
(重发以修改内文第二段文末所附USN链接)
2347GMT--欧元触及三个半月新低,澳元沉沦在年内低位,因希腊组阁失败、中国周末降低存款准备金率以提振成长的举措没能安抚市场,导致风险胃纳疲弱.
欧元兑美元EUR=跌至低见1.2881美元,是1月底以来最低位.澳元兑美元AUD=D4跌至1.0007美元,是去年12月20日以来首次见到的水平.美元指数.DXY攀升至两个月高位80.43.日圆兑美元JPY陷于上周所见的主要区间,最新报79.90.市场对日本央行总裁白川方明周日警告盲目扩大公债购买规模恐扰乱金融市场的言论,反应并不大.[ID:nSB1542424](完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连续 第六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%。 经济部新闻稿并指出，据外销订单受查厂商对2月接单看法，若以接单金额计算之动向 指數则为47.5，预期下月整体外销订单金额将较1月略减。 2017年1月(%) 2016年12月(%) 外销订单 +5.2 +6.30 路透调查 +6.65 订单区域 中国大陆(含港) +5.5 +11.2 美国 +4.8 +8.7 欧洲 +8.3 +7.9
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