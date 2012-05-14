《台湾报摘》--经济日报5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 头版头条:
--马来西亚首相纳吉(Najib Razak)宣布,将与台湾石化业合作投资1,200亿美元(约3.6兆台币),参与大马国家石油公司炼油厂及石油化学综合计画.中油昨日证实,转投资国光石化正和当地政府讨论,参与投资的金额约100亿至120亿美元(约3,600亿台币),将待主管机关同意前往投资.
* 其他:
--内政部地政司长萧辅导表示,受系统建制等因素影响,不动产实价登录预期要9月1日才能实施,7月确定来不及上路.
--台湾油电双涨带动所有物价齐涨响应,民间消费意愿下滑,做为先行指标的股市,率先破底反应.分析师指出,台湾内需恐将在下半年转弱,届时更会直接冲击百货、汽车等产业的表现.
--台塑集团斥资2,560亿台币的台塑越南大炼钢厂传出重大突破,抽砂填土工程顺利下,台塑集团旗下的台化(1326.TW)在股东会议事手册内公布,第一期工程将可望于2013年底启用,最快2014年底可投产.
--为鼓励台资企业回台上市,金管会研议开放大陆注册的台资企业直接来台挂牌可行性,并协助以台商为主但陆资投资逾三成的海外企业,来台第一上市,以扩大资本市场规模.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 张雅菁
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23