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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:27 BJT

《台湾报摘》--经济日报5月14日

* 头版头条:

--马来西亚首相纳吉(Najib Razak)宣布,将与台湾石化业合作投资1,200亿美元(约3.6兆台币),参与大马国家石油公司炼油厂及石油化学综合计画.中油昨日证实,转投资国光石化正和当地政府讨论,参与投资的金额约100亿至120亿美元(约3,600亿台币),将待主管机关同意前往投资.

* 其他:

--内政部地政司长萧辅导表示,受系统建制等因素影响,不动产实价登录预期要9月1日才能实施,7月确定来不及上路.

--台湾油电双涨带动所有物价齐涨响应,民间消费意愿下滑,做为先行指标的股市,率先破底反应.分析师指出,台湾内需恐将在下半年转弱,届时更会直接冲击百货、汽车等产业的表现.

--台塑集团斥资2,560亿台币的台塑越南大炼钢厂传出重大突破,抽砂填土工程顺利下,台塑集团旗下的台化(1326.TW)在股东会议事手册内公布,第一期工程将可望于2013年底启用,最快2014年底可投产.

--为鼓励台资企业回台上市,金管会研议开放大陆注册的台资企业直接来台挂牌可行性,并协助以台商为主但陆资投资逾三成的海外企业,来台第一上市,以扩大资本市场规模.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 张雅菁

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