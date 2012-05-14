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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 08:29 BJT

〔欧洲经济〕德国财长考虑希腊经济成长举措,但改革计画势在必行

路透柏林5月12日电---德国财政部长朔伊布勒周六接受德国周日世界报专访时表示,德国准备考虑额外举措来促进希腊的经济成长,但希腊仍必须要实施已同意的改革.

"如果希腊认为我们还有其他可以促进经济成长的方法,我们总是可以谈一谈并加以考虑,"报导援引朔伊布勒的说法."但最终是要让希腊再度有竞争力,让经济可以成长,再度为其打开通向金融市场的通道."

"这需要实施已同意的根本改革,否则的话,该国没有前途."(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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