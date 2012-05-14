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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 08:35 BJT

《台湾报摘》--工商时报5月14日

* 头版头条:

--台湾石化投资环境恶化,台塑集团触角转向美国;本月初台塑集团总裁王文渊亲赴美国厂区考察,敲定提高台塑美国德州乙、丙烯投资规模至20亿美元(约600亿台币).

* 其他:

--前财政部长林全周一将亲自发表民进党团版证所税方案,可能朝提高证交税率方向规划.目前立法院朝野有九大版本大拚场,能否出得了财政委员会大门变数甚大.据悉,行政院长陈冲拟与立法院长王金平协商,盼全力排除立法障碍,争取时效,加速推动.

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周日表示,两岸货币清算行所应具备的软硬体措施,中行大致都已完备,且台北分行也已蓄势待发,只待两岸监管单位谈妥并对外宣布,中行很快就能启动相关业务.

--台币近两个月升值,使寿险业外汇价格变动准备金刚上路就快速消耗.其中富邦人寿外汇准备金期初金额约21亿台币,3、4月合计动用金额已12-13亿台币,等于已动用近六成;国泰人寿和新光人寿两家3、4月合计动用约9亿台币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 张雅菁/林高丽

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