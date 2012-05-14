《台湾报摘》--工商时报5月14日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 头版头条:
--台湾石化投资环境恶化,台塑集团触角转向美国;本月初台塑集团总裁王文渊亲赴美国厂区考察,敲定提高台塑美国德州乙、丙烯投资规模至20亿美元(约600亿台币).
* 其他:
--前财政部长林全周一将亲自发表民进党团版证所税方案,可能朝提高证交税率方向规划.目前立法院朝野有九大版本大拚场,能否出得了财政委员会大门变数甚大.据悉,行政院长陈冲拟与立法院长王金平协商,盼全力排除立法障碍,争取时效,加速推动.
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)行长李礼辉周日表示,两岸货币清算行所应具备的软硬体措施,中行大致都已完备,且台北分行也已蓄势待发,只待两岸监管单位谈妥并对外宣布,中行很快就能启动相关业务.
--台币近两个月升值,使寿险业外汇价格变动准备金刚上路就快速消耗.其中富邦人寿外汇准备金期初金额约21亿台币,3、4月合计动用金额已12-13亿台币,等于已动用近六成;国泰人寿和新光人寿两家3、4月合计动用约9亿台币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 张雅菁/林高丽
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23