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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 09:04 BJT

《台湾重要政经日程》--5月14日-12月31日

==================今日重要政经消息======================

5/14(一)

--09:00 立法院经济委员会邀经济部长备询.

--09:00 立法院财政委员会邀财政部长备询.

--10:00 前财政部长林全主持证券交易所得税课税制度检讨与改革成果发表会.

--16:30 行政院副院长江宜桦主持稳定物价小组第41次会议.

--16:30 国有财产局例行记者会.

==================近期重要政经消息======================

5/21(一)

--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.

--16:00 经济部公布4月外销订单,3月较去年同期衰退1.58%.

--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.

5/22(二)

--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.

5/23(三)

--16:00 经济部公布4月工业生产,3月工业生产较上年同期衰退3.42%.

5/25(五)

--16:00 主计总处公布第一季GDP修正值.

--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.

6/5(二)

--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.

--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.

6/7(四)

--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.

6/21(四)

--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.

6/22(五)

--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.

10/10(三)

--金融市场因国庆日休市一天.

12/22(六)

--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.

12/31(一)

--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 詹静宜; 审校 林高丽

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