《台湾重要政经日程》--5月14日-12月31日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
==================今日重要政经消息======================
5/14(一)
--09:00 立法院经济委员会邀经济部长备询.
--09:00 立法院财政委员会邀财政部长备询.
--10:00 前财政部长林全主持证券交易所得税课税制度检讨与改革成果发表会.
--16:30 行政院副院长江宜桦主持稳定物价小组第41次会议.
--16:30 国有财产局例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
5/21(一)
--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.
--16:00 经济部公布4月外销订单,3月较去年同期衰退1.58%.
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
5/22(二)
--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.
5/23(三)
--16:00 经济部公布4月工业生产,3月工业生产较上年同期衰退3.42%.
5/25(五)
--16:00 主计总处公布第一季GDP修正值.
--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.
6/5(二)
--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.
--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.
6/7(四)
--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23