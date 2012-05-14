〔欧洲经济〕OECD呼吁欧盟放宽预算规定以协助经济成长

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透罗马5月13日电---经济合作暨发展组织(OECD)一位高级官员周日表示,欧盟应将公共投资排除在预算赤字之外,并发行欧元区共同债券帮助经济成长.
OECD副秘书长帕多安(Pier Carlo Padoan)对意大利新闻报表示,欧盟最近达成的控制公共财政的"财政协定"不应再重新协商,但他支持关于如何评估预算赤字及债务的新规定.
"投资支出不应被计入赤字及债务,"帕多安说."欧元区共同债券也应该推出."
帕多安警告称,希腊离开欧元区的风险正在增加.
"这个风险比六个月前还要大,"他说.
他表示,希腊债务违约的话将是"大灾难",尤其是在社会层面.他还说那些忽视其严重性的人"不负责任".(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。