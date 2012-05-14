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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 09:25 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货续跌,基金卖盘及中国经济疑虑令其承压

路透悉尼5月14日电---美国大豆期货周一下跌,延续上个交易日的跌势,基金卖出多头部位、欧元区的经济隐忧、以及大豆最大买家中国的经济疑虑等因素,均令大豆承压.

芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期约SN2亚洲盘初下跌0.82%,上周五该合约下跌3.4%.

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