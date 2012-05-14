《新兴市场重要经济事件预告》--5月14日-5月21日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月14日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1500).
北京--中国、日本和韩国第五届三方峰会继续第二日议程.中国总理温家宝、韩国总统李明博、日本首相野田佳彦预计将讨论北韩核子野心、东北亚三强之间的经济及其他合作议题.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行发布货币政策月报.
5月15日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
华盛顿--世界银行行长佐利克在第14届私募股权会议发表演讲.(1350)
伊斯坦布尔--土耳其央行举行第九届伊斯兰金融服务委员会峰会,会议聚焦于变迁中的监管模式和伊斯兰金融(至5月17日).
伦敦--罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa发表演讲,题为"罗马尼亚:在充满变数世界中的风险与机遇"(1800).
5月16日(三)
华盛顿--世界银行行长佐利克在华盛顿经济俱乐部上发表演说(1600).
曼谷--泰国央行公布5月2日的会议纪录.(0200)
萨格勒布--克罗埃西亚总理Zoran Milanovic和主管经济的副总理Radimir Cacic将在一场经济会议中演讲,主题关于刺激成长的措施.(1000)
墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.
5月17日(四)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议上发表演讲,题为"从恶性到良性:债务、稳定和增长的周期:".(1300)
里加--拉脱维亚央行理事会会议.
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
5月18日(五)
马里兰州戴维营(大卫营)--八国集团(G8)峰会(至5月19日).
伦敦--欧洲复兴开发银行(EBRD)年会暨商业论坛(至5月19日).
5月20日(日)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会.(至5月21日)
俄罗斯卡山(KAZAN)--亚太经合组织(APEC)第二届高层官员会议及相关会议.(至6月5日)
5月21日(一)
韩国庆州--亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至5月24日).
东京--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将就货币政策发表演讲(0915),并出席小组讨论(1130).
阿布贾--奈及利亚央行举行货币政策会议.(至5月22日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 龚芳
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23