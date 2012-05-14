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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 09:49 BJT

〔金属期市〕铜价上涨,受到中国调降存准率刺激成长的提振

路透新加坡5月14日电---伦敦期铜周一小涨,从上交易日的跌势中反弹.全球最大的铜消费国中国在周末宣布调降存准率,为六个月以来第三度,希望藉以提振其放缓的经济.[ID:nSB8536551]

0106GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.6%,报每吨8,061美元.上周五跌幅超过1%,并录得连续第二周下跌.

上海期交所交易主力8月期铜SCFcv1上涨0.2%,报每吨57,480元人民币(9,100美元).

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