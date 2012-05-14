〔基金产业〕对冲基金削减180亿美元大宗商品多仓,石油受创最重

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透纽约5月11日电---商品期货交易委员会(CFTC)周五发布数据显示,在商品价格上周跌至四个月低点之际,对冲基金及其他基金经理削减大宗商品多仓达20%,或几近180亿美元. 分析师表示,投机客到周五均持续轧平石油、金属及农产品市场多仓,CFTC下回在5月18日发布报告时,料将公布商品多仓净值再度下降. "我不认为商品所面临的卖压会在短期内结束,"HeritageWest Futures.com期货分析师Ralph Preston表示. "人们担心欧元区可能再度爆发危机,及中美经济或将连袂受创而放缓.这都导致美元因避险风潮而劲扬,进而扼杀了大宗商品." 汤森路透CRB指数.CRB上周下跌2.7%,为12月以来单周最大跌幅. 据路透分析最新的CFTC交易商持仓报告显示,对冲基金及其他基金在美国24个商品市场所持多仓净值在5月8日收盘时减少176亿美元,成为706亿美元.这是1月24日以来多仓净值最低水位. 原油降幅最大,减少约70亿美元,成为144亿美元.(完) --编译 龚芳;审校 艾茂林
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23