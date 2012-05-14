〔基金产业〕对冲基金削减180亿美元大宗商品多仓,石油受创最重

路透纽约5月11日电---商品期货交易委员会(CFTC)周五发布数据显示,在商品价格上周跌至四个月低点之际,对冲基金及其他基金经理削减大宗商品多仓达20%,或几近180亿美元. 分析师表示,投机客到周五均持续轧平石油、金属及农产品市场多仓,CFTC下回在5月18日发布报告时,料将公布商品多仓净值再度下降. "我不认为商品所面临的卖压会在短期内结束,"HeritageWest Futures.com期货分析师Ralph Preston表示. "人们担心欧元区可能再度爆发危机,及中美经济或将连袂受创而放缓.这都导致美元因避险风潮而劲扬,进而扼杀了大宗商品." 汤森路透CRB指数.CRB上周下跌2.7%,为12月以来单周最大跌幅. 据路透分析最新的CFTC交易商持仓报告显示,对冲基金及其他基金在美国24个商品市场所持多仓净值在5月8日收盘时减少176亿美元,成为706亿美元.这是1月24日以来多仓净值最低水位. 原油降幅最大,减少约70亿美元,成为144亿美元.(完) --编译 龚芳;审校 艾茂林