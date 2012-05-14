《独家新闻》资产管理公司TCW高管正与法国兴业协商买下公司--消息

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透纽约5月11日电---根据熟悉内情的消息人士,资产管理公司Trust Co of the West (TCW)的多位高阶主管正与母集团法国兴业(SOGN.PA)进行初步洽商,讨论从法国兴业买下公司.
一位消息人士称,目前没有进入正式销售程序,诸多讨论的选项中,由管理阶层买断是其中之一.法国兴业去年曾表示,未来二至三年中,可能有一项首次公开发行(IPO)案.
另一位消息人士周五说,TCW管理阶层正与数个私募股权公司洽谈有关支持TCW的一项收购案.TCW管理的资产达1,310亿美元,包括TCW和MetWest基金系列.截至2009年底止,TCW管理的资产规模为1,010亿美元.
一位私募股权公司高层表示,这项交易可能会超过10亿美元.该位高层并未直接参与讨论,但参与了部分资产管理公司的交易.
目前尚无法得知主导这项向母集团买下公司协商的高层姓名.
法国兴业一位发言人周五表示,"我们在TCW的计画并未改变.法国兴业仍相信TCW正处于强劲且持续成长的轨道.除此之外,我们对谣言不予置评."
TCW发言人也不愿回应,并将记者的电话转给法国兴业.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，