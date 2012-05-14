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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 11:35 BJT

《独家新闻》资产管理公司TCW高管正与法国兴业协商买下公司--消息

路透纽约5月11日电---根据熟悉内情的消息人士,资产管理公司Trust Co of the West (TCW)的多位高阶主管正与母集团法国兴业(SOGN.PA)进行初步洽商,讨论从法国兴业买下公司.

一位消息人士称,目前没有进入正式销售程序,诸多讨论的选项中,由管理阶层买断是其中之一.法国兴业去年曾表示,未来二至三年中,可能有一项首次公开发行(IPO)案.

另一位消息人士周五说,TCW管理阶层正与数个私募股权公司洽谈有关支持TCW的一项收购案.TCW管理的资产达1,310亿美元,包括TCW和MetWest基金系列.截至2009年底止,TCW管理的资产规模为1,010亿美元.

一位私募股权公司高层表示,这项交易可能会超过10亿美元.该位高层并未直接参与讨论,但参与了部分资产管理公司的交易.

目前尚无法得知主导这项向母集团买下公司协商的高层姓名.

法国兴业一位发言人周五表示,"我们在TCW的计画并未改变.法国兴业仍相信TCW正处于强劲且持续成长的轨道.除此之外,我们对谣言不予置评."

TCW发言人也不愿回应,并将记者的电话转给法国兴业.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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