《外汇专栏》中国数据让商品货币有遭到出脱的风险

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
撰稿 Neal Kimberley; 编译 戴素萍
路透伦敦5月11日电---上月中国工业生产意外放缓,应该会让商品货币的潜在买家三思而后行.
澳元AUD=和巴西雷亚尔BRL=等货币虽属不同地域,却一直有资金流入,因投资者押注被认为是中国经济扩张的受惠国,且看好中国的商品需求似乎永不满足.
澳元兑美元在中国数据公布后触及四个半月低位.
中国放缓恐怕会让这类货币有持续遭到出脱之虞.
2012年前四个月固定资产投资成长20.2%,增幅为2002年12月以来最低.
零售销售成长则创下14个月来最低.
或许最重要的是,电力产出成长放缓至不到1%.能源产出无力扩张,对经济成长潜力构成阻碍.
当然,经济成长可以透过增加对开发基础建设的贷款来重启动能.
然央行周五公布的数据显示,中国银行业者4月新增贷款为6,818亿元人民币,远低于市场预期的8,000亿元.[ID:nSB1532254]
央行数据并显示,中国4月M2货币供应量的年增幅降至12.8%,低于北京当局14%的目标.
无论中国是否能迈向软着陆,或者将忍受硬着陆,商品货币交易商将必须进一步反映中国放缓的后果.
如果周五中国数据逊于预期的情况持续下断,那么对商品货币的负面冲击可能不只是已见到的拉回而已.(完)
--译文审校 孙茉莉
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
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