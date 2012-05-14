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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 11:04 BJT

《外汇专栏》中国数据让商品货币有遭到出脱的风险

撰稿 Neal Kimberley; 编译 戴素萍

路透伦敦5月11日电---上月中国工业生产意外放缓,应该会让商品货币的潜在买家三思而后行.

澳元AUD=和巴西雷亚尔BRL=等货币虽属不同地域,却一直有资金流入,因投资者押注被认为是中国经济扩张的受惠国,且看好中国的商品需求似乎永不满足.

澳元兑美元在中国数据公布后触及四个半月低位.

中国放缓恐怕会让这类货币有持续遭到出脱之虞.

2012年前四个月固定资产投资成长20.2%,增幅为2002年12月以来最低.

零售销售成长则创下14个月来最低.

或许最重要的是,电力产出成长放缓至不到1%.能源产出无力扩张,对经济成长潜力构成阻碍.

当然,经济成长可以透过增加对开发基础建设的贷款来重启动能.

然央行周五公布的数据显示,中国银行业者4月新增贷款为6,818亿元人民币,远低于市场预期的8,000亿元.[ID:nSB1532254]

央行数据并显示,中国4月M2货币供应量的年增幅降至12.8%,低于北京当局14%的目标.

无论中国是否能迈向软着陆,或者将忍受硬着陆,商品货币交易商将必须进一步反映中国放缓的后果.

如果周五中国数据逊于预期的情况持续下断,那么对商品货币的负面冲击可能不只是已见到的拉回而已.(完)

--译文审校 孙茉莉

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