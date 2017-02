《美国上市公司业绩公布日程表》--5月14日-5月21日

汤森路透5月11日电---以下为标准普尔500企业中将于5月14日-5月21日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

-----------------------------------------------------------------------------------------

5/14 AMC Q2 2012 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.73 13 0.74

5/15 BMO Q1 2012 家得宝(Home Depot Inc.) (HD) 0.64 26 0.50

5/15 AMC Q1 2012 J C Penney Co Inc (JCP) -0.10 14 0.30

5/15 BMO Q1 2013 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.54 26 0.39

5/16 BMO Q1 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.02 32 0.27

5/16 Q2 2012 Deere & Company (DE) 2.53 17 2.12

5/16 20:30 Q1 2012 Limited Brands LTD 0.41 21 0.40

5/16 BMO Q1 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.30 18 0.28

5/16 BMO Q1 2012 Target Corp. (TGT) 1.01 22 0.99

5/17 Q1 2013 欧特克(Autodesk) (ADSK.O) 0.47 21 0.40

5/17 Q2 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.24 17 0.38

5/17 AMC Q1 2013 salesforce.com (CRM) 0.34 39 0.28

5/17 BMO Q4 2012 Computer Sciences Corp. (CSC) 0.20 9 1.09

5/17 Q1 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.53 18 0.56

5/17 20:00 Q1 2012 Gap Inc. (GPS) 0.45 27 0.40

5/17 AMC Q3 2012 Intuit (INTU.O) 2.48 21 2.33

5/17 BMO Q4 2012 Precision Castparts PCP 2.27 22 1.87

5/17 Q1 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.93 25 0.74

5/17 BMO Q1 2013 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.04 23 0.98

5/21 BMO Q3 2012 Campbell Soup Company (CPB) 0.52 16 0.57

5/21 Q1 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.41 25 0.34

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 李婷仪;审校 龚芳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]