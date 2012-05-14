《美国上市公司业绩公布日程表》--5月14日-5月21日

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
汤森路透5月11日电---以下为标准普尔500企业中将于5月14日-5月21日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5/14 AMC Q2 2012 安捷伦科技(Agilent Technologies) (A) 0.73 13 0.74
5/15 BMO Q1 2012 家得宝(Home Depot Inc.) (HD) 0.64 26 0.50
5/15 AMC Q1 2012 J C Penney Co Inc (JCP) -0.10 14 0.30
5/15 BMO Q1 2013 The TJX Companies, Inc. (TJX) 0.54 26 0.39
5/16 BMO Q1 2012 Abercrombie & Fitch Co. (ANF) 0.02 32 0.27
5/16 Q2 2012 Deere & Company (DE) 2.53 17 2.12
5/16 20:30 Q1 2012 Limited Brands LTD 0.41 21 0.40
5/16 BMO Q1 2012 Staples, Inc. (SPLS.O) 0.30 18 0.28
5/16 BMO Q1 2012 Target Corp. (TGT) 1.01 22 0.99
5/17 Q1 2013 欧特克(Autodesk) (ADSK.O) 0.47 21 0.40
5/17 Q2 2012 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.24 17 0.38
5/17 AMC Q1 2013 salesforce.com (CRM) 0.34 39 0.28
5/17 BMO Q4 2012 Computer Sciences Corp. (CSC) 0.20 9 1.09
5/17 Q1 2012 Gamestop Corp. (GME) 0.53 18 0.56
5/17 20:00 Q1 2012 Gap Inc. (GPS) 0.45 27 0.40
5/17 AMC Q3 2012 Intuit (INTU.O) 2.48 21 2.33
5/17 BMO Q4 2012 Precision Castparts PCP 2.27 22 1.87
5/17 Q1 2012 Ross Stores, Inc. (ROST.O) 0.93 25 0.74
5/17 BMO Q1 2013 沃尔玛(Wal-Mart) (WMT) 1.04 23 0.98
5/21 BMO Q3 2012 Campbell Soup Company (CPB) 0.52 16 0.57
5/21 Q1 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.41 25 0.34
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 李婷仪;审校 龚芳
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路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。