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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 11:53 BJT

〔台湾债市〕RP利率几无变动,市况平稳但明日料有例行资金需求

路透台北5月14日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一几无变动,盘初见部份投信和寿险走钱,但调度不难很快就能弥平缺口,整体市况尚称平稳.

资金调度人士表示,明日为月中例行性资金需求高峰,加上有70亿台币的台新金控(2887.TW)公司债交割,预期将见部分投信和寿险赎回资金,不过近期场内供需有序,对成交利率应不至于产生波动,本周RP利率料能持于现有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因子另有:兆丰商银金融债周五(18日)交割,金额为13亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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