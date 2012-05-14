〔路透调查〕日本公债多空动向指标上扬,因欧洲疑虑升高

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透东京5月14日电---周一公布的路透每周调查显示,日本公债市场人气急剧改善,因希腊退出欧元区及欧债危机恶化的疑虑升高.
日本公债多空动向指标JGBBBI=从两周前进行的前次调查的负3升至正26.
上周因国定假日而略过该周度调查,在4月27日至5月1日接受访查的受访者被要求预测至5月11日.
希腊5月6日的大选结果已令人对撙节举措的前途存疑,并造成政治上陷入僵局.如果迟迟未能出现妥协,将要求再次举行大选,使希腊更接近濒临破产.
对本周结束时10年期日债收益率JP10YTN=JBTC的预估中值为0.840%,较周五收盘时的0.845%少了5个基点,为2010年10月以来的最低水准,上周曾数次触及该水准.
"鉴于有欧洲政治问题等外部因素,以及国内供需情况等内部因素,投资人陆续买进,收益率持续下跌.指标收益率已向2010年10月低位0.820%靠拢,"东海东京证券首席策略师佐野一彦表示.
调查发现有48.9%的受访者预期本周日债收益率将下跌,比重较前次30.2%来得高;只有13.3%的受访者预期收益率将上涨,比重低于前次的32.6%.
有37.8%的受访者预期收益率将横向整理,类似前次的调查结果.
周一早盘时10年券收益率升1基点至0.855%.
这次在线调查访问了主要机构的95名市场人士,有43名给出回覆,回覆率为47.3%,调查时间为周五下午至周一2300GMT.(完)
--编译 戴素萍;审校 杜明霞
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。