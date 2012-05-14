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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 11:05 BJT

〔路透调查〕日本公债多空动向指标上扬,因欧洲疑虑升高

路透东京5月14日电---周一公布的路透每周调查显示,日本公债市场人气急剧改善,因希腊退出欧元区及欧债危机恶化的疑虑升高.

日本公债多空动向指标JGBBBI=从两周前进行的前次调查的负3升至正26.

上周因国定假日而略过该周度调查,在4月27日至5月1日接受访查的受访者被要求预测至5月11日.

希腊5月6日的大选结果已令人对撙节举措的前途存疑,并造成政治上陷入僵局.如果迟迟未能出现妥协,将要求再次举行大选,使希腊更接近濒临破产.

对本周结束时10年期日债收益率JP10YTN=JBTC的预估中值为0.840%,较周五收盘时的0.845%少了5个基点,为2010年10月以来的最低水准,上周曾数次触及该水准.

"鉴于有欧洲政治问题等外部因素,以及国内供需情况等内部因素,投资人陆续买进,收益率持续下跌.指标收益率已向2010年10月低位0.820%靠拢,"东海东京证券首席策略师佐野一彦表示.

调查发现有48.9%的受访者预期本周日债收益率将下跌,比重较前次30.2%来得高;只有13.3%的受访者预期收益率将上涨,比重低于前次的32.6%.

有37.8%的受访者预期收益率将横向整理,类似前次的调查结果.

周一早盘时10年券收益率升1基点至0.855%.

这次在线调查访问了主要机构的95名市场人士,有43名给出回覆,回覆率为47.3%,调查时间为周五下午至周一2300GMT.(完)

--编译 戴素萍;审校 杜明霞

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