〔基金观点〕霸菱看好铂金上涨潜力,但选择投资实货避开矿业个股

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透伦敦5月11日电---霸菱环球矿业基金(Baring Global Mining Fund)周五指出,要布局取得铂金潜在价格上涨获利,目前应透过投资实货铂金,胜过投资矿业股,因矿业公司正受到南非恶劣营运环境所苦.
投资经理Clive Burstow指出,铂金及钯金价格中长线都料将上扬,因供给不易赶上需求回升.
但他目前不放心投资铂金矿业公司,这些公司已面临成本上升及利润下滑的沉重压力.
"我们认为基本面的长线题材有助支撑价格上扬,因此我们希望布局介入这个商品,"Burstow称."问题在于,从股权角度来看,很难避免为投资组合带进高风险."
他表示,如果买进个股,等于面临大量的南非矿业风险,当地矿业的工会组织发达,抗争色彩趋浓,且南非即将进入选举周期.
他称,相关个股股价表现落后的风险很大,因为企业维持供给成长面临困难,这对铂金有利,但对股价则不然,因此霸菱的基金宁可选择投资于交易所买卖商品(exchange-traded commodity).
在铂金与钯金之间,Burstow表示他青睐钯金多过铂金,因为俄罗斯国家储备出售规模可能减少,加上欧洲成长前景偏弱.
欧洲汽车市场以柴油车为重,柴油车触媒转换器的铂金使用量大于钯金,而美国及中国以汽油引擎较普遍,汽油引擎的钯金使用量较大.
"以12个月来看,我们认为钯金表现会超越铂金,"Burstow称."随着(俄罗斯储备)供给压力减轻且最终消除,钯金价格将开始走高.供需基本面非常有利于钯金价格上扬."(完)
--编译 蔡美珍;审校 张若琪
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透法兰克福2月20日 - 德国经济部副部长Matthias Machnig周一表示，法国标致雪铁龙与通用汽车尚未就保留欧宝汽车在德国的就业机会和厂房做出具有约束力的保证。