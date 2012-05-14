〔基金观点〕霸菱看好铂金上涨潜力,但选择投资实货避开矿业个股

路透伦敦5月11日电---霸菱环球矿业基金(Baring Global Mining Fund)周五指出,要布局取得铂金潜在价格上涨获利,目前应透过投资实货铂金,胜过投资矿业股,因矿业公司正受到南非恶劣营运环境所苦.

投资经理Clive Burstow指出,铂金及钯金价格中长线都料将上扬,因供给不易赶上需求回升.

但他目前不放心投资铂金矿业公司,这些公司已面临成本上升及利润下滑的沉重压力.

"我们认为基本面的长线题材有助支撑价格上扬,因此我们希望布局介入这个商品,"Burstow称."问题在于,从股权角度来看,很难避免为投资组合带进高风险."

他表示,如果买进个股,等于面临大量的南非矿业风险,当地矿业的工会组织发达,抗争色彩趋浓,且南非即将进入选举周期.

他称,相关个股股价表现落后的风险很大,因为企业维持供给成长面临困难,这对铂金有利,但对股价则不然,因此霸菱的基金宁可选择投资于交易所买卖商品(exchange-traded commodity).

在铂金与钯金之间,Burstow表示他青睐钯金多过铂金,因为俄罗斯国家储备出售规模可能减少,加上欧洲成长前景偏弱.

欧洲汽车市场以柴油车为重,柴油车触媒转换器的铂金使用量大于钯金,而美国及中国以汽油引擎较普遍,汽油引擎的钯金使用量较大.

"以12个月来看,我们认为钯金表现会超越铂金,"Burstow称."随着(俄罗斯储备)供给压力减轻且最终消除,钯金价格将开始走高.供需基本面非常有利于钯金价格上扬."(完)