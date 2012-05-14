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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 11:45 BJT

《外汇动态》交易员:印尼央行要求银行勿在9,250上方买进美元/印尼卢比

0245GMT--雅加达交易商表示,印尼央行除了卖出美元干预美元兑印尼卢比IDR=ID之外,还要求境内银行不要在9,250上方买进.

他们说印尼央行从上周开始即有此要求.美元兑印尼卢比参考价格上涨0.2%,至9,200.不过实际成交价高于此水平,报9,270.他们说,有些国营银行被发现在9,240时有动作.不过外资银行在央行提出要求之后就不再买进.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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