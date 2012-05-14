〔德国经济〕第一季GDP料呈小幅成长,免于陷入衰退

* 德国经济可能在第一季脱离温和衰退

* 趸售(批发)物价料更加强劲地上涨--调查

* 分析师:经济成长取决于提振内需

路透柏林5月11日电---德国经济可能在今年年初避开了衰退,免于遭逢整体欧元区所面临的命运,因这欧洲最大经济体成功地为其高品质产品找到买家,抵销周边国家需求低迷的影响.

德国将于周二0600GMT公布第一季国内生产总值(GDP)初值,预料将显示该国第一季经济微幅扩张0.1%,从而勉强地避开了衰退境地;去年第四季德国出现2009年金融危机高峰以来首见的负成长0.2%.

GDP数据公布之前,已经有连串的强劲经济数据出炉,包括本周公布的工业订单及创记录的贸易数据,这都与整体欧元区情势呈现反差,而欧元区经济预料第一季将再次萎缩.

"在本周公布良好经济数据过后,目前看来年初的表现较先前预想来得好."德国商业银行分析师Ulrike Rondorf表示,该行预期德国第一季GDP成长0.2%.

欧元区GDP数据亦将于周二公布,较德国GDP数据晚一个小时公布,预料将显示第一季GDP萎缩0.2%.

尽管德国一直能够将产品销往亚洲等地的欧洲以外市场,但却无法幸免于欧元区债务危机,分析师将会关注薪资数据,以了解调高薪资是否提振了内需.

将于周二出炉的ZEW智库资料将显示,德国分析师及投资人的信心在5月略微下滑,但是自2010年6月以来最高水准回落.

"未来数季的趋势将取决于薪资上涨及强劲的劳动市场,是否转化为扩大消费,以使内需能够取代贸易成为成长动能来源."荷兰国际集团(ING)的Carsten Brzeski表示.

"由于美国经济复苏力道不济、中国经济转弱、且所有欧元区国家需求下滑,需要想出新的办法才能够延续过去几年的出口成功."

德国总理梅克尔面临国内中间偏左反对党及许多欧洲政府要求放宽节约措施的呼声,而做为欧洲最大经济体的领导者,节约措施是梅克尔为主权债务危机所开出的药方.

德国政府及央行均已经暗示,只要欧元区整体通胀仍旧获得控制,将会容忍偏高的物价.

德国接受更高的通胀,例如通过提高薪资的方式所提高的通胀,可望协助陷入挣扎的欧洲南边二线国家,因这可提高对这些国家商品的需求,并提振其相对于德国的竞争力.(完)