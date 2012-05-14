《热点透视》西班牙最新银行业改革不会是最后一次

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Fiona Maharg Bravo 编译 戴素萍
路透马德里5月11日电---西班牙最新的银行业改革感觉就像跳针的唱片.再一次,政府强迫银行业者对不动产损失进一步提列准备金.银行业者还必须分离出受挫的地产资产.但由于政府挹注的新资本不到150亿欧元,因此这波整顿也不会是最后一次.
上一次西班牙整顿其银行业,强迫业者要针对受损的商业地产贷款提列准备金;同时提高资本缓冲.但投资者担心这将不足以填补银行业3,070亿欧元地产曝险的可能损失.最新的计画则要求银行业者另外再针对地产贷款中健全的部分提列300亿欧元的准备金,以消除这类担忧.政府估算该拨备将让银行业总商业不动产曝险的覆盖率达到45%,这是非常不错的缓冲.
然商业不动产并非是西班牙银行业唯一的疑虑.随着经济萎缩及失业率攀升,抵押贷款和小型企业贷款都将变差.尽管这类贷款的损失可能没那么大,但银行迄今相关的拨备却很少.为了缓解这些担忧,政府将会需任用两位独立审计人员来检视所有西班牙银行业的贷款帐目.这是个受到欢迎的举措.但还不清楚何时成行,但银行业者未来针对坏帐做出更多拨备的可能性相当高.
接下来政府将要求所有银行业者把止赎地产,以"合理的价值"转移到资产管理机构.这些机构将如何获得资金的细节还没有公布,因此很难预估该转移会带来多大的差别.
西班牙规模较大的银行应该有能力达到新要求,即使这意味着要筹集新资本.但像受困的前储蓄银行Bankia (BKIA.MC)等银行业者便将需要政府出手相救.政府已承诺要挹注资金,但问题是政府计划透过有条件可转换债的形式来注资,且预估注资金额不超过150亿欧元.这比大多数分析师和投资者所认为的必要金额来得低,尤其是单是Bankia可能最多就需要100亿欧元.
一如既往,西班牙的金融改革虽然每一步都是有用的,但却不足以重振受创金融业的信心.还需再一次的整顿.(完)
--译文审校 王冠中
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
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