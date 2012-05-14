〔台湾央行〕今日暂停调升隔夜拆款代收利率,未来保持弹性--官员

* 维持委由大型行库代收隔夜资金的利率不变

* 暂止一个多月来调升步伐

* 官员:依海外内市场利率相应调整,未来仍保持弹性

路透台北5月14日电---台湾央行周一维持委由大型行库代收隔夜资金的利率在0.506%不变,暂止一个多月来缓步上调的步伐.央行官员表示,公开市场操作利率是依各种市场利率在相应调整,接下来仍将保持弹性.

中国上周五公布的4月宏观数据显示这个全球第二大经济体成长力道正在转弱,中国人民银行周六随即宣布,从本周五起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降.[CN-CEN-CMN]加上希腊各党派组建联合政府失败,全球市场显得动荡.

台湾方面,经济成长动力约七成仰赖出口,刚公布的4月出口金额较上年同期衰退6.4%,政府并预测因高基期因素,上半年出口较去年同期料将呈现负成长.

一位不愿具名的央行官员周一向路透表示,公开市场操作利率系依每日海内外各种市场相关利率,综合判断后,在适当的时间做适当的事情,未来是否重启调升,将会保持弹性.

当被问及中国调降存款准备金率是否为央行关注的指标之一,他回应表示,"世界很多指标,很多都会看,看长看短,看什么时候做什么决策."

央行在3月26日重启这波代收利率调升,结束之前近五个月持于低利不动的态势,央行官员当时表示旨在贴近市场利率,适时修正曲线.不过,当时市场则是揣测,在油电价双涨下,央行或为提前因应通膨压力.

而回顾一个多月来,央行每日调升步调已由最初的一天可达逾1基点,直至过去一周多来每天仅0.1基点,银行间近来已在揣测,随着电价调涨方案延后改为三阶段分批调涨,央行这波拉抬调升可能已近尾声.

累计自3月下旬至上周五央行共调升代收隔夜利率11.4基点,期间仅4月6日当日维持不变.而同期间,隔夜拆款加权平均利率TPITWDOND=则是累计升高11.5基点,来到0.514%.此外,隔拆加权平均利率与较能反映市场利率的隔拆每日区间高点之间的利差,亦显着由平均约30-40基点,缩窄至约20基点.

央行这波行动亦曾令台湾债市交易员一阵紧张,带动五年券殖利率攀高,不过随着央行近两周来放缓拉升短率步调,稀释市场上对于央行升息的预期心理下,承接买盘又再反向压低殖利率,下测波段低点.

央行将在6月底召开季度理监事会议,目前市场多数认为,尽管通膨有上升隐忧,但景气未如预期之下,央行恐不会断然升息[ID:nST0454202].第一季时央行维持重贴现率1.875%不变,是连续三季将利率维持在三年多以来的高位.(台湾央行利率预估请见TWINT1)(完)