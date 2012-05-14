〔台湾财政〕立委要求证所税方案不得有"台积电条款",高科技业成本恐增

路透台北5月14日电---台积电(2330.TW)等科技业者投资减免的优惠罩上阴霾.台湾执政的国民党立法委员周一称,虽然台积电对行政院版证所税方案将最低税负制税率从10%提升到12%有意见,但此税率仍明显低于营利事业所得税的17%税率,财政部对此不得轻易让步.

财政部长刘忆如也在立法院接受质询时强调,台积电透过立委表达希望维持现有最低税负制10%,单独将营利事业的证券交易所得以12%税率分开计算.她只有表示"会算算看",并没有所谓的"台积电条款".台积电的建议,将会在立法院财政委员会实质审查时予以讨论.

国民党不分区立委曾巨威表示,台积电已经享受了税负优惠,"这点不能误导社会大众".即使税率增加到12%,还是享受到了优惠.

国民党立委费鸿泰则对刘忆如提高分贝称,"不要向财团倾斜,若倾斜我会轰你下台."

经济日报上周五报导,全球晶圆代工龙头--台积电董事长张忠谋指示财务长何丽梅、法务长杜东佑与国民党立委丁守中沟通协调,反映营利事业适用于最低税负制,但政院版证所税方案把最低税负制税率从10%提升到12%,将波及享有投资减免公司的税收负担.以台积电而言,就要增加数十亿到上百亿台币的成本.

台积电周一股价微幅收低0.12%报85.4台币;大盘加权股价指数.TWII则收低0.33%报7,377.18点.

在总统马英九亲自关切下,行政院提出的证券交易所得税课征法案,已于上周五排入立法院程序委员会,惟相关人士认为,法案要在本月底修正通过的机率很低.[ID:nST0457748]

台湾行政院甫于上月底完成课征证所税版本,将个人所得税课税门槛从300万台币上修至400万台币,法定税率视经济情况在15-20%之间,并取消期货交易所得纳入课征范围.且在须缴纳的证券交易所得税中,可将当年度须缴的证交税半数抵扣.[ID:nST0452734] (完)