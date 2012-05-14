〔台湾财政〕立委要求证所税方案不得有"台积电条款",高科技业成本恐增

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透台北5月14日电---台积电(2330.TW)等科技业者投资减免的优惠罩上阴霾.台湾执政的国民党立法委员周一称,虽然台积电对行政院版证所税方案将最低税负制税率从10%提升到12%有意见,但此税率仍明显低于营利事业所得税的17%税率,财政部对此不得轻易让步.
财政部长刘忆如也在立法院接受质询时强调,台积电透过立委表达希望维持现有最低税负制10%,单独将营利事业的证券交易所得以12%税率分开计算.她只有表示"会算算看",并没有所谓的"台积电条款".台积电的建议,将会在立法院财政委员会实质审查时予以讨论.
国民党不分区立委曾巨威表示,台积电已经享受了税负优惠,"这点不能误导社会大众".即使税率增加到12%,还是享受到了优惠.
国民党立委费鸿泰则对刘忆如提高分贝称,"不要向财团倾斜,若倾斜我会轰你下台."
经济日报上周五报导,全球晶圆代工龙头--台积电董事长张忠谋指示财务长何丽梅、法务长杜东佑与国民党立委丁守中沟通协调,反映营利事业适用于最低税负制,但政院版证所税方案把最低税负制税率从10%提升到12%,将波及享有投资减免公司的税收负担.以台积电而言,就要增加数十亿到上百亿台币的成本.
台积电周一股价微幅收低0.12%报85.4台币;大盘加权股价指数.TWII则收低0.33%报7,377.18点.
在总统马英九亲自关切下,行政院提出的证券交易所得税课征法案,已于上周五排入立法院程序委员会,惟相关人士认为,法案要在本月底修正通过的机率很低.[ID:nST0457748]
台湾行政院甫于上月底完成课征证所税版本,将个人所得税课税门槛从300万台币上修至400万台币,法定税率视经济情况在15-20%之间,并取消期货交易所得纳入课征范围.且在须缴纳的证券交易所得税中,可将当年度须缴的证交税半数抵扣.[ID:nST0452734] (完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23