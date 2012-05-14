〔希腊政经〕温和左翼政党称,在左翼激进联盟党缺席下不加入联合政府

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透雅典5月14日电---希腊路线温和偏左政党民主左翼(Democratic Left)领导人Fotis Kouvelis周一重申,若左翼激进联盟党(SYRIZA)未加入联合政府,则该党也不会加入;目前距离最后一轮协商只剩数小时时间.
"一个不确保第二大政党参与的政府不会拥有必要的民意支持及国会支持."Kouvelis向Antenna TV表示,他希望能建立基础广泛的"普遍"政府.
在选举中取得第二多数席次的左翼激进联盟党已经排除与支持欧盟/国际货币组织(IMF)合组联合政府,这几乎笃定希腊将在未来数周再次举行大选.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，