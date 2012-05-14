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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 14:47 BJT

〔希腊政经〕温和左翼政党称,在左翼激进联盟党缺席下不加入联合政府

路透雅典5月14日电---希腊路线温和偏左政党民主左翼(Democratic Left)领导人Fotis Kouvelis周一重申,若左翼激进联盟党(SYRIZA)未加入联合政府,则该党也不会加入;目前距离最后一轮协商只剩数小时时间.

"一个不确保第二大政党参与的政府不会拥有必要的民意支持及国会支持."Kouvelis向Antenna TV表示,他希望能建立基础广泛的"普遍"政府.

在选举中取得第二多数席次的左翼激进联盟党已经排除与支持欧盟/国际货币组织(IMF)合组联合政府,这几乎笃定希腊将在未来数周再次举行大选.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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