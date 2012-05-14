版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 15:03 BJT

〔澳洲股市〕收盘上涨,受中国央行降准措施刺激

路透悉尼5月14日电---澳洲股市周一收盘上涨0.3%,此前中国于周末放宽货币政策以刺激经济成长,令人期望中国商品需求将扩大. 但涨势受限,受欧债问题及政治不确定性压制. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨11.9点,报4,297.0点.上周该指数创下今年以来最大单周跌幅,因投资人规避风险.(完) --编译 石冠兰;审校 侯向明

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐