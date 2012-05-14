〔台湾汇市〕台币/美元因欧洲疑虑收创近三周低位,外资大举汇出

路透台北5月14日电---台币兑美元TWD=TP周一爆量收挫9.2分,至近三周以来低位.希腊重组联合政府谈判又陷僵局,抵销中国调降存款准备金的宽松预期,外资汇出、银行间回补美元力道强劲,拖累台币走势.

交易商指出,受到非美货币及台股疲势拖累,外资汇出力道偏强,加上出口商缩手将卖单越挂越高,本地银行空头停损的美元买盘也随即涌现,促台币一路走贬.不过,于汇价29.5元附近,见部份外银获利了结的美元抛盘浮现,稍稍暂缓台币跌势.

汇银人士并表示,盘中虽见央行不时站在美元卖方,但整体而言出手力道并不大,只能算是小幅调节台币走势,背后原因推测与油价走软间接使得通货膨胀压力减缓,以及韩元今年以来涨幅逊于台币,汇价过于强势不利于出口等因素有关.

"(央行)他对目前价位没有不满,只是调节速度,不要让台币贬太快,"一位资深外汇交易员称.

原油期货周一下跌超过1美元,因中国需求前景存疑,而且围绕希腊在欧元区的地位充满不确定性,这些忧虑都令油价承压.[ID:nSB1543750]

累计今年以来台币已升值2.67%,遥遥领先韩元约0.20%的涨幅.

市场人士指出,内有证所税的不确定性,外有欧债问题及中国经济放缓忧虑笼罩,台股近期在内忧外患下实在不具吸引力,自上周以来外资在台股已连续六日卖超,这波热钱汇出潮会到何时终止还有待观察.

他们表示,以目前情势看来,台币回贬的走势已大致确立,但若能站稳此前连三个月量缩整理的29.5元上下,台币或有暂时喘息的空间,如无站稳,则不排除台币再往29.7元方向靠进;预估明日主要交投落在29.40-29.60元间,并将持续关注国际美元走势.

另外,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币换汇点折价幅度缩减,一周期甚至转为溢价,收盘时来到0.015/0.020,显示市场对台币升值预期已逐渐下降.

台币兑美元今日收盘价及日低均落在29.502元,前次低位则出现在4月25日与4月26日,分别报29.514及29.515元.

台湾股市.TWII周一收盘下跌0.33%,至7,377.18点;另外,外资及陆资在台股卖超22.05亿台币,已连续六日卖超,累计金额为449.88亿.[ID:nST0516971]

新兴亚洲货币周一下跌,投资者进一步削减风险资产持仓,因希腊退出欧元区的可能,以及德国一投票选举结果显示民众愈发反对财政撙节,均让投资者感到忧心.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.502 29.410 29.390-29.502 29.430 10.12 7.51

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.489 29.399 29.390-29.499 29.402 4.02 3.23

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.045/-0.030

美元/台币六个月期 -0.190/-0.160 -0.220/-0.180

----------------------------------------------------------------------------(完)