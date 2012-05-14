〔台湾汇市〕台币/美元因欧洲疑虑收创近三周低位,外资大举汇出

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透台北5月14日电---台币兑美元TWD=TP周一爆量收挫9.2分,至近三周以来低位.希腊重组联合政府谈判又陷僵局,抵销中国调降存款准备金的宽松预期,外资汇出、银行间回补美元力道强劲,拖累台币走势.
交易商指出,受到非美货币及台股疲势拖累,外资汇出力道偏强,加上出口商缩手将卖单越挂越高,本地银行空头停损的美元买盘也随即涌现,促台币一路走贬.不过,于汇价29.5元附近,见部份外银获利了结的美元抛盘浮现,稍稍暂缓台币跌势.
汇银人士并表示,盘中虽见央行不时站在美元卖方,但整体而言出手力道并不大,只能算是小幅调节台币走势,背后原因推测与油价走软间接使得通货膨胀压力减缓,以及韩元今年以来涨幅逊于台币,汇价过于强势不利于出口等因素有关.
"(央行)他对目前价位没有不满,只是调节速度,不要让台币贬太快,"一位资深外汇交易员称.
原油期货周一下跌超过1美元,因中国需求前景存疑,而且围绕希腊在欧元区的地位充满不确定性,这些忧虑都令油价承压.[ID:nSB1543750]
累计今年以来台币已升值2.67%,遥遥领先韩元约0.20%的涨幅.
市场人士指出,内有证所税的不确定性,外有欧债问题及中国经济放缓忧虑笼罩,台股近期在内忧外患下实在不具吸引力,自上周以来外资在台股已连续六日卖超,这波热钱汇出潮会到何时终止还有待观察.
他们表示,以目前情势看来,台币回贬的走势已大致确立,但若能站稳此前连三个月量缩整理的29.5元上下,台币或有暂时喘息的空间,如无站稳,则不排除台币再往29.7元方向靠进;预估明日主要交投落在29.40-29.60元间,并将持续关注国际美元走势.
另外,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币换汇点折价幅度缩减,一周期甚至转为溢价,收盘时来到0.015/0.020,显示市场对台币升值预期已逐渐下降.
台币兑美元今日收盘价及日低均落在29.502元,前次低位则出现在4月25日与4月26日,分别报29.514及29.515元.
台湾股市.TWII周一收盘下跌0.33%,至7,377.18点;另外,外资及陆资在台股卖超22.05亿台币,已连续六日卖超,累计金额为449.88亿.[ID:nST0516971]
新兴亚洲货币周一下跌,投资者进一步削减风险资产持仓,因希腊退出欧元区的可能,以及德国一投票选举结果显示民众愈发反对财政撙节,均让投资者感到忧心.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.502 29.410 29.390-29.502 29.430 10.12 7.51
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.489 29.399 29.390-29.499 29.402 4.02 3.23
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.015/0.000 -0.045/-0.030
美元/台币六个月期 -0.190/-0.160 -0.220/-0.180
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23