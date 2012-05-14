〔台湾货币市场〕短率大致持平,存单到期量大且央行暂止调升代收利率

* 央行存单到期量大给予调度余裕

* 央行暂止调升隔夜拆款代收利率

* 资金分配不均,调度偏向谨慎

记者 张雅菁

路透台北5月14日电---台湾银行间短期利率周一大致持平,央行存单到期量大,给予银行间调度余裕,且央行暂止调升隔夜拆款代收利率,亦令市况较乏波动条件.

不过,市场人士也指出,尽管当日超额准备已经转正数,但市场上还是存在资金分配不均的现象,加以为5月底开始缴税季预做准备,银行间调度偏向谨慎.

"外商跟上周没什么变,有钱的就一两家,local(本地银行)也没什么多的钱,"一公股银行人士称.

台湾央行周一维持委由大型行库代收隔夜资金的利率在0.506%不变,暂止一个多月来缓步上调的步伐.央行官员表示,公开市场操作利率是依各种市场利率在相应调整,接下来仍将保持弹性.[ID:nST0516883]

票券商人士指出,央行近日已逐步缩小每日调升幅度,此举并不令人意外,预期央行在6月底应该不会升息.

本地时间14:32,隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.507%,上日在0.514%;区间在0.388-0.710%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.730%;上日区间在0.507-0.740%.

**短票利率持稳**

短票方面,票券商表示,发票量清淡,与投信及寿信的承作即可补足多数缺口,而银行间主动上门买票以消化资金的需求平平,一方面可能已知发票量不多,另一方面也可能因为调度偏保守.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85%,同上日.

今日央行存单到期金额为3,518.5亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额共1兆3,493亿台币,接下来依序为周二212亿、周三4,384亿、周四2,691.5亿、周五2,687亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为13亿台币;至周日累计超额准备为负1,489亿台币,加计前期1%的超额准备为负717亿台币.

**公债RP利率几无变动**

债市同业附买回(RP)利率几无变动,盘初见部份投信和寿险走钱,但调度不难很快就能弥平缺口,整体市况尚称平稳.

资金调度人士表示,明日为月中例行性资金需求高峰,加上有70亿台币的台新金控(2887.TW)公司债交割,预期将见部分投信和寿险赎回资金,不过近期场内供需有序,对成交利率应不至于产生波动,本周RP利率料能持于现有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

交易商统计,本周市场紧缩因子另有:兆丰商银金融债周五(18日)交割,金额为13亿台币.(完)