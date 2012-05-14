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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 17:31 BJT

〔台湾财政〕政府债务余额拉警报,活化国有资产需待修法--财政部长

路透台北5月14日电---松绑台湾国有土地禁售令,似成为政府减债唯一活路.财政部长刘忆如周一坦承,依照国际通用定义,台湾政府债务余额已超过了公共债务法的法定上限,只有活化国有土地等资产,才能让减债有乐观预期.

刘忆如在立法院接受质询时指出,台湾截至2011年底的一年以上债务未偿还余额为4.77兆台币,占前三年度名目国民生产总值(GNP)平均数的35.88%,符合公共债务法40%的上限规定.但若比照国际货币基金(IMF)债务定义,加入一年以下借款等,债务则已超过6兆台币.

"长期几十年来没有将短借纳入,若纳入就超过40%上限."她说.

刘忆如表示,目前进行中的偿债计划有两项:一是自2012年起,强制还本依税课收入7.5%编列,预估今年可偿还940亿台币;第二则是每年减少收支短绌,目前台湾各年度预算赤字约2,000亿台币,在主计总处规划年度支出维持不变前提下,要10年才能达成年度预算平衡目标.

惟刘忆如强调,若要以年度盈余来偿债,相当不容易,因此必须加速进行国有财产的活化.台湾截至2011年底中央政府财产市值逾26兆台币,其中土地市值就超过22兆,应以出租、合作开发、设定地上权等方式,积极活化运用.

不过立法院已在去年底通过"国有财产法"修正案,明订国有土地面积在500坪(一坪约3.33平米)以上者不得标售.等于在财政部的偿债计划前搁了一块大石头.

"许多人即使有意投资,但土地却动弹不得."她说.

刘忆如建议在行政院辖下成立组织,与立法院沟通讨论修法松绑.至于财政部现有管理约十分之一的资产,会在5月底召开财政健全小组进行讨论.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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