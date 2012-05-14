〔台湾财政〕政府债务余额拉警报,活化国有资产需待修法--财政部长

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透台北5月14日电---松绑台湾国有土地禁售令,似成为政府减债唯一活路.财政部长刘忆如周一坦承,依照国际通用定义,台湾政府债务余额已超过了公共债务法的法定上限,只有活化国有土地等资产,才能让减债有乐观预期.
刘忆如在立法院接受质询时指出,台湾截至2011年底的一年以上债务未偿还余额为4.77兆台币,占前三年度名目国民生产总值(GNP)平均数的35.88%,符合公共债务法40%的上限规定.但若比照国际货币基金(IMF)债务定义,加入一年以下借款等,债务则已超过6兆台币.
"长期几十年来没有将短借纳入,若纳入就超过40%上限."她说.
刘忆如表示,目前进行中的偿债计划有两项:一是自2012年起,强制还本依税课收入7.5%编列,预估今年可偿还940亿台币;第二则是每年减少收支短绌,目前台湾各年度预算赤字约2,000亿台币,在主计总处规划年度支出维持不变前提下,要10年才能达成年度预算平衡目标.
惟刘忆如强调,若要以年度盈余来偿债,相当不容易,因此必须加速进行国有财产的活化.台湾截至2011年底中央政府财产市值逾26兆台币,其中土地市值就超过22兆,应以出租、合作开发、设定地上权等方式,积极活化运用.
不过立法院已在去年底通过"国有财产法"修正案,明订国有土地面积在500坪(一坪约3.33平米)以上者不得标售.等于在财政部的偿债计划前搁了一块大石头.
"许多人即使有意投资,但土地却动弹不得."她说.
刘忆如建议在行政院辖下成立组织,与立法院沟通讨论修法松绑.至于财政部现有管理约十分之一的资产,会在5月底召开财政健全小组进行讨论.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23