〔台湾债市〕101/1殖利率收低,因央行暂停拉抬短率

路透台北5月14日电---台湾五年期101/1殖利率周一收低,创约两个月来新低,因央行暂止一个多月来拉抬代收隔夜拆款利率的动作;惟空方也视此为利多出尽讯号,令空单量提高至77-78亿台币,创该券空单量次高.

市场人士指出,早盘银行率先知道央行暂缓调升隔拆利率,进场带头做多,不过101/1殖利率盘中一度跌破0.96%即有卖压,本周将是多空对决时刻,因为部分交易员将央行暂停上调代收隔夜拆款利率视为最后利多,以致空单量维持在高档.

"现在是多空的关键,多空对决结果尚未揭晓前,谁也不知道101/1殖利率会往哪里走?"一主力证券商交易员及资深票券交易员不约而同说.

台湾央行周一维持委由大型行库代收隔夜资金的利率在0.506%不变,暂止一个多月来缓步上调的步伐.央行官员表示,公开市场操作利率是依各种市场利率在相应调整,接下来仍将保持弹性.[ID:nST0516889]

外银台债交易员认为,央行动作都是有一致性及持续性,预估央行短期将维持代收隔夜拆款利率在这个水准,加以全球股市也不好,欧洲政经问题仍有不确定性,对台债都是偏多,料101/1殖利率短线区间在0.96-0.98%.

票券交易商称,五年期101/1空单量仍处于高档,显示有人解读央行暂缓调升隔拆利率为最后利多,所以此时有利多出尽的味道,加上年初套牢区在0.92-0.96%,所以殖利率跌破0.96%时,市场就会转趋保守看待,但如果卖压不大,五年期殖利率就会续跌.

票券交易商表示,市场先看五年期101/1殖利率走势来确认这个盘的态度.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -1.52 0.9608 0.9585-0.9735 256.0

10 101/乙二A01202=TWO -0.95 1.2530 *1.2530-1.2575 2.5

30 101/4A01104=TWO -0.35 1.7965 *1.7965-1.7965 2.0

* 表创该券交易以来殖利率日低

30年期101/4殖利率周一跌破1.80%关键位置,收至历史新低,惟寿险交易员说,这只是个案,料不至于对整体走是造成影响.

"这个价格很奇怪,同业都感觉讶异,追价意愿低."她说.

惟外银交易商则坦言,30年期101/4殖利率应该修正,因为10年101/5殖利率上周修正10个基点,目前市场气氛偏多,等待一段时间发现利率上不去,但还是有养券需求,所以只好出来买了.

票券商交易员分析,30年期101/4殖利率创新低,显示全球股市不佳,公债投资标的相对安全,预估长券殖利率将持续缓跌.

美国公债价格周五(11日)上涨,公债收益率连跌八周,此前摩根大通承认交易巨亏,令市场哗然,且希腊政局动荡没有显露解决的迹象.摩根大通(JPM.N)录得20亿美元交易巨亏引发投资人抛售银行股,转投避险美国公债.美债指标10年期公债US10YT=RR升9/32,收益率报1.843%,周四尾盘报1.89%.[ID:nSB8536451]

寿险台债交易员坦言,美债10年期指标公债利率跌破1.9%后,目前关卡在1.8%,如果跌破将带动台债殖利率走低.

外银交易员也说,美债10年期指标公债利率虽然在1.8%附近震荡,但并没有往上走,选边站的话,选择多方相对安全.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.7965

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 没有成交

5 101/1 A01101=TWO 0.9608

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)