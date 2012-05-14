〔台湾债市〕101/1殖利率收低,因央行暂停拉抬短率

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透台北5月14日电---台湾五年期101/1殖利率周一收低,创约两个月来新低,因央行暂止一个多月来拉抬代收隔夜拆款利率的动作;惟空方也视此为利多出尽讯号,令空单量提高至77-78亿台币,创该券空单量次高.
市场人士指出,早盘银行率先知道央行暂缓调升隔拆利率,进场带头做多,不过101/1殖利率盘中一度跌破0.96%即有卖压,本周将是多空对决时刻,因为部分交易员将央行暂停上调代收隔夜拆款利率视为最后利多,以致空单量维持在高档.
"现在是多空的关键,多空对决结果尚未揭晓前,谁也不知道101/1殖利率会往哪里走?"一主力证券商交易员及资深票券交易员不约而同说.
台湾央行周一维持委由大型行库代收隔夜资金的利率在0.506%不变,暂止一个多月来缓步上调的步伐.央行官员表示,公开市场操作利率是依各种市场利率在相应调整,接下来仍将保持弹性.[ID:nST0516889]
外银台债交易员认为,央行动作都是有一致性及持续性,预估央行短期将维持代收隔夜拆款利率在这个水准,加以全球股市也不好,欧洲政经问题仍有不确定性,对台债都是偏多,料101/1殖利率短线区间在0.96-0.98%.
票券交易商称,五年期101/1空单量仍处于高档,显示有人解读央行暂缓调升隔拆利率为最后利多,所以此时有利多出尽的味道,加上年初套牢区在0.92-0.96%,所以殖利率跌破0.96%时,市场就会转趋保守看待,但如果卖压不大,五年期殖利率就会续跌.
票券交易商表示,市场先看五年期101/1殖利率走势来确认这个盘的态度.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/1A01101=TWO -1.52 0.9608 0.9585-0.9735 256.0
10 101/乙二A01202=TWO -0.95 1.2530 *1.2530-1.2575 2.5
30 101/4A01104=TWO -0.35 1.7965 *1.7965-1.7965 2.0
* 表创该券交易以来殖利率日低
30年期101/4殖利率周一跌破1.80%关键位置,收至历史新低,惟寿险交易员说,这只是个案,料不至于对整体走是造成影响.
"这个价格很奇怪,同业都感觉讶异,追价意愿低."她说.
惟外银交易商则坦言,30年期101/4殖利率应该修正,因为10年101/5殖利率上周修正10个基点,目前市场气氛偏多,等待一段时间发现利率上不去,但还是有养券需求,所以只好出来买了.
票券商交易员分析,30年期101/4殖利率创新低,显示全球股市不佳,公债投资标的相对安全,预估长券殖利率将持续缓跌.
美国公债价格周五(11日)上涨,公债收益率连跌八周,此前摩根大通承认交易巨亏,令市场哗然,且希腊政局动荡没有显露解决的迹象.摩根大通(JPM.N)录得20亿美元交易巨亏引发投资人抛售银行股,转投避险美国公债.美债指标10年期公债US10YT=RR升9/32,收益率报1.843%,周四尾盘报1.89%.[ID:nSB8536451]
寿险台债交易员坦言,美债10年期指标公债利率跌破1.9%后,目前关卡在1.8%,如果跌破将带动台债殖利率走低.
外银交易员也说,美债10年期指标公债利率虽然在1.8%附近震荡,但并没有往上走,选边站的话,选择多方相对安全.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 1.7965
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 没有成交
5 101/1 A01101=TWO 0.9608
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23