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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 17:32 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超10亿台币

路透台北5月14日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 18.50 24.50 -6.00

票券业 0.00 4.00 -4.00

证券业 31.00 21.00 +10.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯

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