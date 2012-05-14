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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 17:49 BJT

《外汇动态》澳元/日圆急跌,日本出口商安排对冲机会遭压缩

0852GMT---日本新财年才过了六周,日本出口商可能以为还有很多时间可以处理海外应收帐款的对冲需求.美元/日圆JPY=相对持稳表现,或许也提供了一些安全感.

这种好日子可能并不长久.如果全球避险气氛再度升高,美元及日圆将再度成为资金涌入目标.

澳元/日圆AUDJPY=R就是一个明显例子.澳元/日圆在4月2日时仍远高于85.00日圆,据说许多日本出口商因为预期澳元/日圆将继续持坚,只在78日圆水准建立一些代价不高的下档对冲避险.随着澳元/日圆周一跌破80日圆,一些日本出口商可能真的需要这项选择权保护,但这帮不了什么忙.倘若78.00水准面临威胁,出售澳元/日圆现汇的需求可能浮现.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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