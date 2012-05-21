〔台湾货币市场〕5月21日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月21日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,192亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期1兆6,775.3亿台币:
05/22 85.00亿
05/23 2,872.00亿
05/24 2,187.50亿
05/25 1,198.50亿
05/26 2,082.00亿
05/27 835.00亿
05/28 26.50亿
05/29 3.00亿
05/30 3,290.50亿
05/31 120.00亿
06/01 4,075.30亿
--公债付息18.8125亿台币:
05/26 100乙1期1息 5.25000亿
05/27 93甲6期8息 13.56250亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--5/24: 101/乙2期10年期公债发行,金额为300亿台币,5月21日标售.
--菸酒税、货物税及营业税等例行性税款缴库. (完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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