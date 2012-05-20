主要国家经济指标预测--5月21日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透5月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0545 瑞士消费者信心指数 第二季 负20 负19
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.29
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.4% +2.6%
0800 意大利工业订单(较前月) 3月 +3.5% --
(较上年同期) -14.3% --
工业销售(较前月) 持平 --
(较上年同期) -3.1% --
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
央行核心CPI(较前月) +0.4% +0.2%
(较上年同期) +2.1% +1.9%
1430 美国ECRI一周领先指标 5月11日当周 124.5 --
(完)
--整理 龚芳/李春喜;审校 隋芬
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