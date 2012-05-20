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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 06:12 BJT

****主要国家经济指标预测--5月21日****

路透5月21日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0545 瑞士消费者信心指数 第二季 负20 负19

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.29

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.4% +2.6%

0800 意大利工业订单(较前月) 3月 +3.5% --

(较上年同期) -14.3% --

工业销售(较前月) 持平 --

(较上年同期) -3.1% --

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.4% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +1.9%

央行核心CPI(较前月) +0.4% +0.2%

(较上年同期) +2.1% +1.9%

1430 美国ECRI一周领先指标 5月11日当周 124.5 --

(完)

--整理 龚芳/李春喜;审校 隋芬

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