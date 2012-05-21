台湾经济指标预测--5月21日至6月7日

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
路透台北5月21日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 --------------------------------5月21日当周----------------------------------------- 5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元 5/21 1600 外销订单 4月 +0.85%* -1.58%(年变动率) 5/22 0830 季调失业率 4月 -- 4.14% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.42%(年变动率) 5/25 1610 M2货币总计数 4月 -- +5.05%(年变动率) 5/25 1600 国内生产总值(GDP) 第一季 -- 概估值0.36%(年增率) -------------------------------6月4日当周---------------------------------------- 6/5 1600 外汇存底 5月底 -- 3,950.72亿美元 6/5 0830 消费者物价指数(CPI) 5月 -- +1.44%(年变动率) 6/7 1600 商品出口 5月 -- -6.4%(年变动率) 6/7 1600 商品进口 5月 -- +2.1%(年变动率) -- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875%(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 丁淑琴 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？