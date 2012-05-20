(重温稿)〔路透调查〕台湾10年券101/乙二得标利率料落在1.24-1.27%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 标售时间:周一(21日),金额预定300亿台币
* 得标利率料在1.24-1.27%
* 世局动荡标差不容易
路透台北5月18日电---欧元区的危机与台湾过剩资金缺乏去路,料令实质买盘忽略偏低的殖利率,与乙券因流动性不佳的风险贴水.在基本配置需求下,路透调查显示,下周一将标售的10年期公债101/乙二A01202=TWO,得标利率将落在1.24-1.27%.
交易商指出,5月适逢缴税季节高峰,加上近日外资汇出,市场本来认为在资金并不充裕的状况下,将让101/乙二的标售偏空.不过欧洲债务危机蔓延,加上全球主要经济体展望不佳,已让美国指标10年期公债US10YT=RR殖利率即将挑战60年来最低水准,此将迫使实质买盘忍痛拿下基本筹码.
"毕竟是乙券,流动性差,不是好的投资价位,但现在的气氛,要标差也不容易."一大型金融机构交易主管称.
另一大型银行交易主管也认为,欧洲动荡、美国经济动能不济、大陆又表现不佳."在对未来不确定的状况下,还是定期定额拿筹码比较稳当."
不过一大型寿险业交易员却认为,无论就绝对利率与各年期券间的利差角度来看,101/乙二都缺乏投资价值.
"我们消化资金的压力没有这么大了,当然会挑券买."她说.
央行将在下周一代财政部标售101/乙二,金额300亿台币,预计中午宣布结果.该券今日发行前交易(when-issued)殖利率收在1.2511%.早盘一度走低至1.2441%,创了该券发行前交易以来的日低纪录.
央行在3月标售10年甲类公债101/5,当时得标利率为1.265%,此期券银行业持有比重为65.52%,证券业则为24.98%,票券业4.50%,保险业为5.0%.[ID:nST0507276]
以下为交易商对101/乙二期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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凯基证券 1.250 1.270
大华证券 1.240 1.270
国际票券 1.250 1.270
渣打银行 1.220 1.250
彰化银行 1.230 1.250
第一银行 1.240 1.270
中国信托 1.240 1.260
华南银行 1.240 1.280
大型金融机构 1.235 1.265
大型寿险公司 1.230 1.270
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中值 1.240 1.270 (完)
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--记者 董永年/詹静宜; 审校 杨淑祯
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