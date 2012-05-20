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亚洲 | 2012年 5月 20日 星期日 09:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月18日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.11 -1.24 -2.28 3566706

搜狐 (SOHU.O) 41.94 -1.23 -2.85 886526

网易 (NTES.O) 58.84 -1.63 -2.70 1041276

百度 (BIDU.O) 115.37 -2.03 -1.73 4416940

亚信科技 ASIA.O 11.10 -0.32 -2.80 256724

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.28 -0.42 -2.86 2500305

联电 (UMC.N) 2.28 -0.11 -4.60 1310952

日月光 (ASX.N) 4.64 -0.03 -0.64 127695

矽品精密 (SPIL.O) 5.16 -0.09 -1.71 405716

和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 +0.00 +0.00 100321

友达 (AUO.N) 4.05 -0.19 -4.48 228826

中华电信 (CHT.N) 30.30 -0.21 -0.69 106642

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.98 -0.70 -1.60 1115275

香港

中国移动 (CHL.N) 52.48 -0.12 -0.23 216181

中国联通 (CHU.N) 14.93 +0.19 +1.29 265519

中国电信 (CHA.N) 46.82 -0.52 -1.10 28054

中芯国际 (SMI.N) 2.13 +0.11 +5.45 49385

(完)

--整理 张若琪

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