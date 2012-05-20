(重温稿)〔纽约汇市〕欧元兑美元从四个月低点反弹

* 交易商在G8会议前调整仓位,但期望值不高

* 希腊政治和西班牙银行业问题仍令欧元承压

* 对欧洲的担忧支撑美元和日圆

路透纽约5月18日电---欧元兑美元周五从四个月低点反弹,因投资人在欧元本月大跌逾3%后减少对欧元的空头押注,但对希腊和西班牙的担忧仍可能令欧元承压.

交易商表示,在周末八国集团(G8)会议前的仓位调整以及技术性支撑也扶助欧元,因欧元接近1月低点1.2623美元.随着欧元反弹,触动一波止损买盘后,欧元升势加速.

尽管周五反弹,但投资人仍青睐相对安全的美元和日圆,因在穆迪周四晚下调西班牙16家银行的信贷评等后,对欧洲的担忧持续.

一些交易商表示,投资人在G8会议前对押注谨慎,尽管对会有重大措施应对欧债危机的期望值本来就不高.截至5月15日该周欧元空头仓位创下新高,这可能也会促使出现轧空行情.

尽管预计G8会议不会有经济政策决定出台,但官员表示美国总统奥巴马希望加强对解决欧债危机措施的讨论.

欧元兑美元EUR=一度重挫至1.2640美元,离今年低点不远,但之后反弹至1.2763美元,升0.5%,在约1.2750美元触动了止损买盘后,欧元触及1.2794美元的日高.

根据路透数据,欧元仍将录得三周连跌,14日指数相对强弱指标(RSI)为15.526,自5月7日来一直处于超卖区域.

欧元兑日圆EURJPY=跌至100.17日圆,为2月初来最低,之后反弹至100.97日圆,升0.3%.

对美元的强劲需求扶助带动美元指数.DXY在全球汇市初段升至四个月高位,但之后回吐了涨幅.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,汇市投机客将美元多头仓位增至至少是2008年中来最高水准.

截至5月15日该周,美元的净多头仓位总值升至285.2亿美元,之前一周为209.5亿美元.

"尽管美元仍呈现超买,消息面影响的市况继续令美元吸引力增加,因欧洲动荡局势恶化."DailyFX汇市分析师David Song称.

**西班牙和希腊仍影响市场**

法国总统奥朗德(Francois Hollande)周五表示,西班牙的银行应由欧洲救助资金注入后进行资本重组,且必须竭尽所能将希腊留在欧元区.

希腊将在6月17日举行新的大选,许多投资人愈发担心反对国际金援的政党获胜可能导致希腊退出欧元区.

最近的民调显示希腊保守党已经取代反对救助的左翼党派,获得选民青睐,但政治气氛摇摆不定,多数分析师认为选举结果难以预测.

对西班牙银行的担忧以及该国银行需要政府更多援助的前景令该国借款成本高企.

有关恢复对西班牙银行股卖空禁令的传闻提振欧洲银行股指数.SX7P.这给欧元带来一些安抚,但欧元的中期前景仍看空.

一个月欧元/美元隐含波动性EUR1MO=攀升至约11.55%,而三个月风险逆转报-3.5,预示欧元进一步走软.

美元兑日圆JPY=下滑0.4%,根据路透数据,盘中触及三个月低点78.99日圆.交易商指在79.00日圆和78.80日圆下方有止损盘,而卖盘可能在约79.50日圆左右限制美元升势.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2782 1.2693 +0.70 -1.26 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.01 79.33 -0.40 +2.69 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 100.97 100.64 +0.33 +1.42 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9394 0.9458 -0.68 +0.19 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5815 1.5794 +0.13 +1.80 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0220 1.0194 +0.26 +0.26 1.0193

澳元/美元 AUD= 0.9842 0.9890 -0.49 -3.75 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2010 1.2009 +0.01 -1.10 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8078 0.8037 +0.51 -3.01 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.7547 0.7636 -1.17 -3.04 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9673 5.9889 -0.36 -0.16 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6209 7.6056 +0.20 -1.51 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 7.1400 7.1972 -0.79 +3.66 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1216 9.1487 -0.30 +2.33 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]