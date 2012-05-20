〔货币市场〕希腊疑虑令市场开始反映对未来银行融资紧张的预期

路透纽约5月18日电---由于希腊退出欧元区的疑虑使人们更为担心,西班牙和意大利也有可能发生类似希腊的银行挤兑,交易商开始反映对未来银行融资紧张的预期.

随着欧元区压力上升,部分人士担心,银行可能再次需要欧洲央行提供低成本的新长期融资操作.然而除非情势恶化,否则欧洲央行料不会提供新的三年期贷款,即所谓的长期再融资操作(LTRO).

"多数人认为,鉴于迄今我们由欧洲央行所见到的迹象,必须是风险大大增温时,该央行才可能再进行一回LTRO."巴克莱驻纽约分析师Amrut Nashikkar称.

三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=自4月初以来,均约持稳于47个基点.

然而,利率期货合约反映市场预期9月前该利率可能升至约60个基点.那将超过去年底欧洲央行进行首次LTRO前所达的约58个基点的高点.

两年期欧元/美元基差互换EURCBS2Y=ICAP增至73.5个基点,为1月中以来最高水准,一周半前约为60个基点.

三个月期欧元/美元基差互换EURCBS3M=ICAP约为55个基点,较一周半前约50个基点的变动较小,但也处于约一个半月最高水准.

在此同时部分分析师称,如果西班牙和意大利也爆发类似希腊的存款挤兑,欧洲央行就有必要推出另一轮LTRO.(完)

--编译 张若琪;审校 白云

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