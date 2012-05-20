《美股一周展望》市场看似已超跌,但主要指标仍呈现继续卖出信号

路透纽约5月18日电---美国股市通常在大跌后,会出现技术反弹.但下周或许不会上演这样的行情,即便本周市场录得今年来最大的一周跌幅,标准普尔500指数连续六个交易日下跌.

随着企业财报季接近尾声,美国近期数据也令人质疑经济增速,新的一周美股标普500指数可能进一步下滑,因欧洲金融体质的疑虑仍继续笼罩市场.标准普尔500指数5月迄今跌幅已达7.3%.

"4月以来世界发生了什么变化?我们从听见不断有人喊着全球资金泛滥、市场必定水涨船高,到听见人人都不愿承担任何风险....一周内全都改变了."Cantor Fitzgerald & Co的机构股票衍生品全球主管Peter Cecchini称.

标普500指数本周下挫4.3%,创今年最大单周跌幅,且为四个月来首次收在1,300点下方.

受到热切期待的Facebook股票周五在Nasdaq市场首日挂牌交易,但在回传讯息给处理Facebook(FB.O)散户订单的券商时,市场却发生技术故障.那些问题令外界对市场电子交易系统的忧虑重燃,并致使部分投资人离开股市.

而受希腊可能退出欧元区及西班牙银行体系体质恶化的疑虑所刺激,投资人正日益感到欧债危机正接近新高,这种心理也打压市况.

此前强劲的企业财报和乐观的美国经济指标,曾抵销围绕欧洲的不安情绪,助长美股涨势.但由于财报季近乎尾声,数据也开始令人失望,投资人已将关注焦点转回欧洲的重大消息.

八国集团(G8)领导人周末峰会,试图应对欧洲金融危机.今年的G8轮值主席美国总统奥巴马曾一再呼吁欧洲领导人采取更多行动刺激经济成长,因担心欧债危机扩散可能伤及美国经济和其11月竞选连任的机会.

"市场极度超卖.然而,所有主要指标仍呈现卖出信号."期权研究公司McMillan Analysis Corp总裁Larry McMillan周五在一篇报告指出.

"我们预计不久应会出现强有力但为时短暂的涨势.不过目前除非我们的指标出现一些重大改变,否则那可能只是市场下跌大趋势中的一波涨势."McMillian表示.

**Facebook效应**

第一大社交网络Facebook周五股票初登场表现平平令投资者失望.其股价仅小涨0.6%,跟原本以为首日上市可能达两位数百分比涨幅的预期天差地远,而且还因订单数量庞大而发生技术问题.该股周五收报38.23美元,此前一度低见38美元,齐平于IPO价格.

Facebook首日挂牌表现令人失望,也抑制了投资人对其他社交媒体股的买兴.受创最重的是Zynga(ZNGA.O),周五大幅收低13.4%,报7.16美元,盘中一度低见6.40美元,并还因骤跌而两度被迫暂停交易.

LinkedInLNKD.N重挫5.7%,收报99.02美元,Groupon(GRPN.O)大跌6.7%,至11.58美元.Zynga和Groupon于去年底公开上市,目前股价均低于IPO发行价.

尽管Facebook首日表现让人失望,且社交媒体股票表现疲弱,但市场人士仍乐观看待Facebook的前景.

"在任何全新的领域,譬如社交媒体,多数都会成为输家,只有一些能成为赢家.没错,Facebook的IPO让人失望,可是该公司在该领域明显是赢家,其他公司不是."Warren Financial Service首席投资策略师Randy Warren称.

新的一周,将公布的美国经济数据包括周二的成屋销售,预计4月成屋销售年率将为460万户,高于3月的448万户.

周三将公布新屋销售,预计美国4月新屋销售也将增加,年率自3月的32.8万户增加约7,000户.

一周初请失业金人数和耐久财(耐用品)订单将于周四1230GMT出炉.周五1355GMT则有消费者信心指数.

道琼工业指数本周跌幅为3.5%,Nasdaq指数亦下挫5.3%.(完)

--编译 张若琪;审校 白云

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