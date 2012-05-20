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市场报道 | 2012年 5月 20日 星期日 13:27 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货5月15日持仓报告(表)

路透5月18日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年5月15日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(188,609口)

59,589 63,211 15,862 100,103 93,052 175,554 172,125 13,055 16,484

较5月8日变动(增加3,751口)

-4,200 3,201 1,261 7,612 -535 4,673 3,927 -922 -176

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 33.5 8.4 53.1 49.3 93.1 91.3 6.9 8.7

各类交易商数量(总计为295家)

99 111 66 58 60 194 204 (完)

--编译 张若琪;审校 白云

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