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市场报道 | 2012年 5月 20日 星期日 13:27 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货5月15日持仓报告(表)

路透5月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月15日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,232,055口)

303,486 178,172 189,363 613,664 621,132 1106513 988,667 125,542 243,388

较5月8日变动(减少849口)

-4,473 28,785 -6,131 7,313 -30,943 -3,291 -8,289 2,442 7,440

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.6 14.5 15.4 49.8 50.4 89.8 80.2 10.2 19.8

各类交易商数量(总计为718家)

160 185 208 204 296 488 589 (完)

--编译 张若琪;审校 白云

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