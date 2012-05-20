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市场报道 | 2012年 5月 20日 星期日 13:26 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货5月15日持仓报告(表)

路透5月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月15日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(438,113口)

107,213 167,966 59,253 242,992 157,918 409,458 385,137 28,655 52,976

较5月8日变动(减少127口)

310 2,179 -1,053 -758 -1,056 -1,501 70 1,374 -197

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.5 38.3 13.5 55.5 36.0 93.5 87.9 6.5 12.1

各类交易商数量(总计为382家)

98 162 109 79 101 249 308 (完)

--编译 张若琪;审校 白云

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