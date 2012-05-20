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市场报道 | 2012年 5月 20日 星期日 13:26 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货5月15日持仓报告(表)

路透5月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月15日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(790,836口)

290,270 47,448 130,700 308,399 519,662 729,369 697,810 61,467 93,026

较5月8日变动(减少7,896口)

-11,744 -4,643 3,973 5,818 1,067 -1,953 397 -5,943 -8,293

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.7 6.0 16.5 39.0 65.7 92.2 88.2 7.8 11.8

各类交易商数量(总计为604家)

239 115 201 161 210 491 461 (完)

--编译 张若琪;审校 白云

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