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市场报道 | 2012年 5月 20日 星期日 13:25 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货5月15日持仓报告(表)

路透5月18日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年5月15日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,539,151口)

356,311 171,848 457,839 638,344 837,526 1452494 1467213 86,657 71,938

较5月8日变动(减少51,775口)

-315 -818 -39,508 -13,116 -17,955 -52,939 -58,281 1,164 6,506

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.1 11.2 29.7 41.5 54.4 94.4 95.3 5.6 4.7

各类交易商数量(总计为333家)

126 89 150 96 95 297 274 (完)

--编译 张若琪;审校 白云

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