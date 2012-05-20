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市场报道 | 2012年 5月 20日 星期日 13:25 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜5月15日持仓报告(表)

路透5月18日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年5月15日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(147,934口)

41,857 45,715 13,127 81,899 67,274 136,883 126,116 11,051 21,818

较5月8日变动(增加3,351口)

-1,062 6,327 -264 3,360 -4,024 2,034 2,039 1,317 1,312

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.3 30.9 8.9 55.4 45.5 92.5 85.3 7.5 14.7

各类交易商数量(总计为209家)

56 92 42 45 45 120 165 (完)

--编译 张若琪;审校 白云

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